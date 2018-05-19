Şahinbey ilçesi Üniversite Bulvarı’nda bir kuyumcu dükkanına gündüz vakti giren maskeli ve silahlı 3 şahıs, iş yeri sahibi N.W. ile çalışan N.A.’yı silah zoruyla etkisiz hale getirdi. Zanlılardan biri yanında getirdiği poşete tezgah ve vitrindeki altınları doldurmaya başladı. 97 saniyede tüm altınları poşete dolduran zanlı, kasadaki paraları da alarak dükkandan çıktı. Silahlı şahıslar da saniyeler sonra dükkandan çıkarak, geldikleri araca bindi. Olay yerinden uzaklaşan zanlılar, kısa sürede kayıplara karıştı.

Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen zanlılar ile ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şahısların parmak izi bırakmadığını belirledi. Kullanılan aracı incelemeye alan ekipler, aracın plakasının da sahte olduğunu tespit etti. Aynı renk ve aynı model araçlar üzerinde çalışma başlatan ekipler, hassas çalışmalar sonucunda PTS geçişlerin detaylı inceleme yaptı. Aracın plakasının 44 EJ 138 olduğunu belirleyen ekipler, soyguncuların E.İ., C.G. ve E.İ. olduğunu belirledi.

Çaldıkları malzemeler bulundu

Ekipler, belirlediği adreslerde yaptığı operasyonda ise şahısların ev ve üst araması sonucu toplamda 1 kilo 235 gram altın bilezik, kolye, yüzük ile 2 bin 999 dolar ve 4 bin 350 TL para ele geçirdi. Yapılan aramalarda olayda kullanılan 2 adet 7.65 mm çapında tabanca, bu tabancalara ait 13 adet 7.65 mm mermi, 3 adet kar maskesi, 6 adet eldiven, 1 adet elektro şok cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.