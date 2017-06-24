MASKİ, Manisa merkez ve 17 ilçede su ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını daha hızlı gerçekleştirebilmek amacıyla, DMO aracılığıyla 14 adet MST Marka 642 model kazıcı yükleyiciyi teslim aldı.

MST hakkına

MST İş ve Tarım Makinaları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren SANKO Holding bünyesinde kuruldu.Gaziantep’teki 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde ürettiği MST markalı kazıcı yükleyici, teleskobik forklift ve ekskavatörlerle, SANKO çatısı altında ülkemiz sanayisine önemli değer katmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST’nin Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler yürütmektedir.