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24 Haziran 2017 10:33

MASKİ makina parkı MST ile güçlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, makine parkını MST marka kazıcı yükleyicilerle güçlendirdi.

MASKİ makina parkı MST ile güçlendi

24 Haziran 2017 10:33


MASKİ, Manisa merkez ve 17 ilçede su ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını daha hızlı gerçekleştirebilmek amacıyla, DMO aracılığıyla 14 adet MST Marka 642 model kazıcı yükleyiciyi teslim aldı.


MST hakkına


MST İş ve Tarım Makinaları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren SANKO Holding bünyesinde kuruldu.Gaziantep’teki 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde ürettiği MST markalı kazıcı yükleyici, teleskobik forklift ve ekskavatörlerle, SANKO çatısı altında ülkemiz sanayisine önemli değer katmaktadır.


Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST’nin Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler yürütmektedir.




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