Mavikent 5. Etap Konutları’nda kura heyecanı

etabın, daire belirleme kurası 1 Eylül Cumartesi günü Şahinbey Spor Salonu’nda yapılacak.

Dar gelirli ailelerin konut hayallerini gerçekleştiren Şahinbey Belediyesi, Mavikent 5. Etap için kat kurası 1 Eylül Cumartesi günü Şahinbey Spor Salonu’nda saat 10:00’da gerçekleştirecek. Temelleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından atılan Mavikent 5. etap konutları kurayla hak sahiplerine dağıtılacak.

“Herkesin konut sahibi olmasını istiyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi’nde kentsel dönüşüm ve konut yapımı konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Nüfusu hızla artan ilçemizde vatandaşlarımızın konut sahibi olmasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden itibaren, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olması için konut yapmaya başladık. Yeni bir yaşam alanı oluşturduğumuz Mavikent Mahallesi’nde 1., 2., 3. ve 4. Etap vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olmaları bizleri oldukça mutlu ediyor. Şimdi ise Mavikent 5. Etap için daire belirleme kurası çekeceğiz. 1 Eylül Cumartesi günü Akkent Spor Salonu’nda yapılacak törende vatandaşlarımız dairelerine kavuşmuş olacaklar. Onların sevinci bizlerin mutluluğu olacak. Amacımız konut sahibi olmak isteyen herkesi konut sahibi yapmak” diye konuştu.