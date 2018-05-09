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09 Mayıs 2018 14:43

Mavikent hızla gelişiyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesinin önemli ihtiyacına cevap verecek olan pazar yeri inşaat çalışmalarını inceleyerek bilgiler aldı.

Mavikent hızla gelişiyor

09 Mayıs 2018 14:43


Şahinbey Belediyesi tarafından oluşturulan mahallelerden birisi olan Mavikent Mahallesi hızlı gelişimini sürdürüyor. Mavikent Mahallesine yaptırılan pazar yerini ekibiyle birlikte inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların pazar yerinde gönüllerince alışveriş yapacaklarını ifade etti. Mavikent Mahallesine yapılan pazar yerinin birkaç ay içerisinde tamamlanacağı müjdesini veren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Şu ana kadar 10 tane pazar yerini ilçemize kazandırdık. Özellikle yeni kurulan mahallelerimizde pazar yerleri yapmaya devam ediyoruz. Şuan Mavikent Mahallesinde yeni bir pazar yeri yapımı için çalışmalara başladık. İnşallah birkaç ay içerisinde yapımını tamamlayacağız. Burası neredeyse Gaziantep’in en büyük mahallelerinden birisi oluyor. Şu anda burada 25 bin kişi yaşıyor. Bu rakam 40 bine kadar çıkacak. Dolayısıyla bu bölgenin ihtiyacı olan cami, okul, pazar ve spor alanları hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Burası yükseklik bakımından Gaziantep’in en yüksek ve havadar noktası hem de ulaşımı bakımından çevre yolunun kenarında, şehir hastanesi karşı tarafına yapılıyor. Baktığınız zaman ihtiyaç duyulan her türlü sosyal donatı burada mevcut. Pazar yerimizin Mavikent Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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