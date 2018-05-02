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02 Mayıs 2018 14:57

Mavikent Konutları’nda teslimat müjdesi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu dar gelirli ailelere yönelik yaptırdığı Mavikent Konutlarının 5’inci etap inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Mavikent Konutları’nda teslimat müjdesi

02 Mayıs 2018 14:57


Şahinbey Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için yaptırılan Mavikent Konutlarının 5’inci etabında inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz aylar içerisinde 30 binden fazla kişinin başvurduğu ve yapılan kur’ayla 1201 hak sahibi belirlendiği Mavikent 5. Etap konutlarının yıl sonunda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.


Bu yıl sonuna kadar bitecek


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Her yaptığımız etabı bir öncekine göre geliştirerek ve güzelleştirerek yapmaya çalışıyoruz. Burası diğer etaplara göre daha da güzel olacak. Örnek dairemizde yaklaşık 15 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımız Ramazan ayı içerisinde her Pazar günü örnek daireyi gezebilirler" dedi.




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