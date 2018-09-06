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06 Eylül 2018 16:33

Mavikent’in çehresi değişiyor

Gaziantep’in Şahinbey İlçe Belediyesi vatandaşların yaşanılabilir alanlara sahip olması için yaptığı çalışmaları artarak sürdürmeye devam ederken, Mavikent Mahallesine yaptığı 37 dönümlük parkın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Mavikent’in çehresi değişiyor

06 Eylül 2018 16:33


Mavikent Mahallesine önemli yatırımlar yaparak, konforlu ve yaşanılabilir alanlar oluşturan Şahinbey Belediyesi şehrin griden yeşile dönüşümünü yaptığı çalışmalarla sürdürüyor. Mavikent Mahallesi’ne 37 bin 750 metrekare alan üzerine kurulan parkın 8 bin 900 metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenirken, parkın içerisinde çocuk oyun alanları ile spor grupları, yürüyüş yolları, futbol ve basketbol sahası ve bisiklet yolu bulunuyor.


Mavikent mahallemize 37 dönümlük park yapıyoruz


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi’ne yapılan parkın vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Şahinbey Belediyesi olarak, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için yaptığımız proje kapsamında Mavikent Mahallemiz 1,2,3,4 ve 5’inci etaplarda 4 bin 788 adet konut yapımı gerçekleştirdik. Şahinbey’imizin en gözde alanlarından olan Mavikent Mahallemize ihtiyaç duyulan sosyal donatı alanlarının ve park yapımları hızla devam ediyor. 37 bin 750 metrekare alan üzerine yaptığımız parkımızın içerisinde oyun gurupları ve spor aletleri ve bisiklet yolu bulunuyor. Mavikent Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.




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