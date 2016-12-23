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23 Aralık 2016 16:02

Mavikent’te kura heyecanı

Mavikent’te kura heyecanı

23 Aralık 2016 16:02

Şahinbey Belediyesi alt gelir grubu için yaptırdığı Mavikent 4. Etabın, kat kurası çekilişi 25 Aralık Pazar günü Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda yapılacak.
Dar gelirli ailelerin konut hayallerini gerçekleştiren Şahinbey Belediyesi, Mavikent 4. Etap için kat kurası çekilişini 25 Aralık Pazar günü Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda saat 10:00’da gerçekleştirecek. Temelleri Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından atılan Mavikent 4. etap için 30 binin üzerinde başvuru yapılmış, ancak bunlardan 1000 kişinin hayalleri gerçekleşmişti. Kur’ayla hak sahiplerinin belirlendiği Mavi Kent 4. Etap’ta çalışmaların sonuna gelinirken, hak sahiplerini şimdide kat kurası heyecanı sardı.

Hayaller gerçekleşiyor
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 245 bin 200 metrekare alan üzerine Mavikent 1. 2. ve 3. etap konutlarını tamamlanarak, 2 bin 340 kişinin konut sahibi yapıldığını söyledi. Toplam 79 bin 780 metrekare alan üzerine kurulu olan ve bin ailenin daha ev sahibi olduğu Mavikent 4.etap da ki bin 203 konutun yapımında ise son rötuşlar yapıldığını belirten Tahmazoğlu, yine dar gelirli vatandaşlar için başlanılan Mavikent 5. etabın bin 595 konut çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Gecekondu da oturan vatandaşların daha iyi bir yaşam alanına sahip olmaları için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Tahmazoğlu, “Mavikent 4’üncü Etap konut projemiz için 30 binin üzerinde vatandaşımız başvuru yapmıştı. Buda vatandaşımızın konut sahibi olmak için ne kadar çok mücadele ettiğini gösteriyor. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu isteklerine cevap vere bilmek için çalışıyoruz. Mavikent 4. Etap’ın ardından Mavikent 5. Etap için çalışmalara başladık ve başvuruları aldık. Yaptığımız tüm çalışmalar vatandaşlarımızın daha iyi yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürmeleri için. Pazar günü de Mavikent 4. Etap’ta hak sahibi olan vatandaşlarımızın kat kuralarının belirlenmesi için bir araya geleceğiz. İnşallah herkesin gönlündeki gibi olur" diye konuştu.



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