Mecidiye han adım adım tamamlanıyor

Şahinbey Belediyesi tarihi ve kültürel bir mekan olan ve yıllardır harabe durumda bulunan Mecidiye Han'daki restorasyon çalışmalarını hızla devam ettiriyor.

Kültürel değerlere sahip çıkmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi, yıllardır kaderine terk edilmiş olan Mecidiye Hanı'nın restorasyon çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında içerisinde sahaflar çarşısı, okuma merkezleri, kitapçıların ve çay bahçelerinin olacağı Mecidiye Han'da zaman zaman kitap tanıtımları, imza günleri gibi kültürel etkinlikler de düzenlenebilecek.

“Gece gündüz demeden çalışılıyor”

Han'daki restorasyon çalışmalarını yakından inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Mecidiye Han bizim kültürümüzde ve tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Burası harabe haldeyken kamulaştırıp restorasyonunu yapmaya başladık. Bu yıl sonuna kadarda tamamlamayı hedefliyoruz. Ekipler gece gündüz demeden 7/24 esasına göre çalışıyorlar. Han'ımız şekillenmeye başladı, üst katların çalışmalarına geçildi. Üst katların çalışması alt kata göre daha hızı yapılacak. Asıl zor olan kısımların çalışmaları alt kattaydı ve zor olan kısmını geçtik. Hedefimiz Mecidiye Han'ın restorasyon çalışmalarını 25 Aralık'ta tamamlayıp burayı sahaflar çarşısına dönüştürmek. Şu an mevcut hanlar içerisinde en geniş avluya sahip hanlardan birisi burasıdır. Bu avlu kısmında da yine çay, kahve ve kitap okuma alanları olacak. Üst katta da kütüphanemiz olacak. Her hafta buraya bir yazarı davet edip imza ve sohbet günleri yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Mecidiye Han

Hakkında yazılı bir kaynak olmadığı için sözlü kaynaklardan yıllardır aktarılan bilgilere göre bin 725 yılında yapılmış olan Mecidiye Hanı ilk olarak Sultan Abdülmecid zamanında (1829-1861) bir restorasyon süreci geçirmiş. Eski kayıtlarda Han-ı Cedid ve Koca Nakıp Hanı olarak da adlandırılan Mecidiye Hanı, Osmanlı mimarileri içerisinde tek avlulu, 2 katlı hanlar grubuna girmesi münasebetiyle Gaziantep'in en güzel hanlarından biri olarak görülüyor. Kültürel olarak da önemli bir mekan olan ve bir dönem ilgisizlikten kaderine terk edilen, hatta otopark olarak da kullanıldığı için büyük tahribata uğrayan tarihi yapı, restorasyonu tamamlandıktan sonra Gaziantep halkına ve şehre gelecek turistlere hizmet vermeye başlayacak.