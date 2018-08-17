Medical Park Hastanesi, Gaziantep Basketbol’a sponsor oldu

Medical Park Hastanesi’nde düzenlenen imza törenine Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Gaziantep Basketbol Kulübü Başkanı Deniz Köken, yöneticiler, basketbolcular ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Gaziantep Basketbol Başkanı Deniz Köken, Medical Park Grubu’nun Türk sporuna ve özellikle Gaziantep Basketbol’a verdiği sağlık desteğinin önemine dikkat çekerek, imzalanan protokolün iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu. Köken, "2018-2019 Basketbol liginin başlangıcındayız. Son iki yıl olduğu gibi bu sezona da Medical Park grubuyla imzaladığımız sponsorluk anlaşmasıyla başlıyoruz. Sponsorumuza, görüşmelerimize ve onaylarımıza teşekkür ediyorum her şeyden önce. Sponsorumuza da teşekkür ediyorum, çünkü biz söylemeden hemen kendisi aradı ne yaptınız, durum nedir, biz varız diye" dedi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba ise, Gaziantep Basketbol takımına sponsor olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, "Basketbol Süper Ligi’nde Gaziantep’i temsil eden kulübümüze sponsor olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duymaktayım. Başkanımızın geçen sezonki verimli çalışmaları nedeniyle takımımız ligde kaldı. Biz de o nedenle bu sene tekrar dedik ki yine biz bu sponsorluğumuzu, takıma desteğimizi devam ettirelim. Çünkü ekonomik anlamda sıkıntılı olan bu dönemde bir takımı ligde tutmak kolay değildir. O yüzden biz de Gaziantep Medical Park Hastanesi olarak sponsorluk anlaşmamız kapsamında sporcularımızın ve ailelerinin sağlıkla ilgili bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bunu sadece Gaziantep’teki hastanemizde değil Türkiye’nin her yerindeki hastanelerimizde sağlayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Medical Park Hastanesi ve Gaziantep Basketbol arasında 2017- 2018 sezonu için hazırlanan sağlık sponsorluğu protokolü imzalanırken Gaziantep Basketbol Başkanı Köken, imza töreninin ardından Kubba’ya plaket verdi.

Öte yandan sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından Hastaneye gelen Gaziantep Basketbol sporcularının yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri yapıldı. Sağlık kontrollerine takımın yeni transferleri de katılırken, sporcuların neşeli halleri dikkat çekti.