Medical Park'ta aşure şöleni

Medicalpark Gaziantep Hastanesi'nde her yıl olduğu gibi bu yılda Muharrem ayında aşure şöleni gerçekleşti. Etkinliğe katılan Başhekim Sadreddin Haksal, “Bu ayın diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, aşure günün de diğer günler içinde bereketli bir yeri vardır. Toplumsal olarak birlik ve beraberliğin pekişmesinde önemli rolü olan Aşure Günü, yapılan ikramlarla dostluğun, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olarak görünmektedir" dedi.

Ziyarete gelen hasta ve hasta yakınları aşure ikramından oldukça memnun kalırken, böylesine anlamlı bir günde organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.