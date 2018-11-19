Medical Park'ta dünyaya gelen prematüre bebekler buluştu

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Servet Özkiraz ve Yenidoğan Servisi ekibi 17 Kasım Dünya Prematüre günü sebebiyle hastanede dünyaya gelen prematüre bebekler ve aileleriyle bir araya geldi. Başhekim Uzm. Dr. Sadreddin Haksal'ın katıldığı etkinlikte, çocuklarını bekledikleri süreden daha erken kucaklarına almanın hem şaşkınlığı hem de mutluluğunu yaşayan aileler anılarını tazeleyerek, mutlu bir gün geçirdi. Etkinliğin başında Çocuk Doktoru Doç.Dr. Servet Özkiraz, haftanın önemine dikkat çektiği konuşmasında, "17 Kasım Prematüre Günü Sebebiyle hastanemizde prematüre bebeklerimizle ilgili bir etkinlik düzenledik. Aile için de, bakan için de çok dikkat edilmesi gereken özel bebeklerdir prematüre bebekler. Zamanından önce doğan bebek demektir. Yani 40 hafta olan doğum sürecinin 37. haftadan önce gerçekleşmesi halidir. 24 ile 37 hafta arasında olan doğumlar prematüre doğumlardır. Prematüre doğumlarda bebeklerle ilgili bir çok sorunumuz olabiliyor. Akciğerlerin, midenin ve kalbin olgunlaşmaması gibi durumlarda yoğun destek ihtiyacı olabiliyor. Hiçbir bebeğimizde sorun olmadı ve ailelerine sapasağlam teslim edildiler. Tabi bu bir ekip işi. Bu konuda tüm ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlik, hastane personeli ve ailelerin pasta kesimi ardından günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.