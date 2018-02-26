Mehmet Akif’in torunu dedesini anlattı

Gazi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Selma Argon, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını, eserlerini ve İstiklal Marşı’nın yazılışını anlatarak, dedesinin yaşadıklarını hatırlattı. Duygusal anlar yaşayan Argon, dedesi Mehmet Akif Ersoy’un gerçek bir vatansever, aynı zamanda kahraman bir şair olduğunu vurgulayarak, "Ben de dedeme yetişemediğim için biraz burukluk hissediyorum; ama okuduklarımdan ve arkadaşlarımızın yazdıklarından her şeyi öğreniyorum. O’nun hakkında ne bulursam okuyorum, araştırıyorum ve arşivliyorum” dedi. Dedesini araştırdıkça hayretlere düştüğünü ifade eden Argon, “Her seferinde beni hayrete düşüren bir dedemiz var, çok yönlü bir insan. Karakter sahibi, fazilet sahibi bir insan; böyle bir insan kavminden olmak bana müthiş bir gurur veriyor” dedi.

Dedesinin biografisi hakkında da bilgi veren Argon, "Bildiğiniz gibi 1873 yılında İstanbul Fatih’te doğar, Arnavut kökenli bir baba tarafından buraya gelip Tokat’a yerleşen ve daha sonrasında İstanbul’da büyüyen bir çocuktur. Annesi der ki; babaya benim oğlum din bakımından yetişsin, hoca olsun. Babası da der ki; din bakımından her şeyi ben ona öğretirim, o müspet okullara gidecek. İlk doğduğunda babası doğum tarihini belirten bir bakıma da ekmek anlamına gelen Ragif ismini verir, zor söylenen bir isim olduğu için zaman içerisinde Akif olarak akıllarda kalır. Akif, okul hayatı boyunca hep birincilikler kazanmıştır. 14 yaşındayken babası vefat eder. Ortaokul lise çağlarına gelince annesi ve küçük kız kardeşinin bakımı üstüne kaldığı için rüştiyeyi bırakır. Ziraat okulu açılmış mezunlarını hemen iş bulma imkanı sağladığı için oraya geçmiş ve birincilikle bitirmiş. Hem veteriner hekim hem de ziraat mühendisi olarak 21 sene boyunca bir fiil görevinde bulunmuş ve birçok yer gezmiştir. Gezdiği yerlerde birçok kişiye bilgileriyle aydınlatılmış onlara doğru bildiği şeyleri öğretmiştir. Dedemiz bilime ve bilime hayran biriydi" dedi.

Dedesinin bir ara Mısır’a gittiğini ve burada 11 yıl kaldığını daha sonra hastalanınca tekrar İstanbul’a geldiğini söyleyerek devam eden Argon, "Beylerbeyi’nde otururken gece kapı çalınır ve asker olduğu her halinden belli olan ama sivil olan bir genç Ankara’dan haber getirdim der. Dedem gençle konuştuktan sonra hemen toparlanıp Ankara’ya gider. Çünkü Mustafa Kemal’den mektup gelmiştir. Gider ve görevlendirildiği Burdur milletvekilliği vazifesine başlar. İstiklal Marşı için bir yarışma açılır ve bu yarışmaya kazanacaklarını 500 bin lira gibi bir ödül verilecektir. 724 şiir arasında coşku yaratan bir şey bulunamaz. Neden üstadın şiiri yok deniliyor ve üstadı tanıyan kişiler araya girerek senin adına söz verdik bu şiiri yazmalısın diye ısrar da bulunuyorlar. Ama Mehmet Akif Ersoy vatanıma yazacağım şiiri para karşılığında yapmam diyor ve yarışmaya katılmayı reddediyor. Uzun ısrarlar üzerine şiiri yazıyor ve meclise gönderiyor. Ancak parayı kabul etmeyeceğini de bildiriyor. Son gün teslim edilen şiir üç defa okunduktan sonra TBMM tarafından kabul ediliyor” diye konuştu.

Söyleşi sonrası katılımlarından dolayı Selma Argon’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay ve GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler tarafından çiçek takdim edildi.