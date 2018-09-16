Mehmet Ali Arayıcı yeniden başkan oldu

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi'nin 5. olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurulda, tek liste ile gidilen seçimlerde Mehmet Ali Arayıcı yeniden şube başkanı seçildi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi'nin 5. olağan genel kurul toplantısına Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Mutlu Kaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Daire Başkanı Mustafa Kulluk, 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mehmet Emin Türk, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Sağlık-Sen Şube Başkanları, hastane yöneticileri ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanları katıldı. Sağlık çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği genel kurulda divan başkanlığını Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak yaptı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık Bakanlığının Suriye sınırındaki illere personel takviyesi yapmasını isteyerek, "Bakanlık bölgenin hassasiyetlerini anlamalı" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, genel kurulda yaptığı konuşmada, Sağlık-Sen'in kazanımlarını anlattı. Memiş, "2009 yılına kadar yetkili olan sendikaya şunu sormak lazım; Yetkili olduğunuz dönemde sağlık çalışanlarının bir kazanımı var mı? Altında imzanız olan bir kazanımınız var mı? Bu soruya cevap veremezler. Ancak, kazanımlarımıza sahip çıkmaya o da olmazsa, emeğimizi ve kazanımlarımızı değersizleştirmeye çalışıyorlar. Biz onlarca kazanıma imza attık. Bu kazanımlarımızı sahada doğru anlatmalıyız. Emeğimizin heba olmasına izin vermemeliyiz" şeklinde konuştu.

“Adaletsiz sistem değişmeli “

Döner sermaye sisteminin adil olmadığını ve çalışma barışını bozduğunu vurgulayan Memiş, sağlık çalışanlarının döner sermayeden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi için tüm çalışanları memnun edecek bir sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi. Memiş, "Bugün geldiğimiz noktada, ucubeye dönen döner sermaye sisteminin değişmesini istiyoruz. Ancak, bunu söylerken bugüne kadar neler yaptığımızı anlatmazsak, söylediklerimiz havada kalır. 2009 Yılına kadar sağlık çalışanları sabit ödeme almıyordu. 2009 Yılında önce sabit ödeme almasını sağladık. Bu yetmez dedik, sabitlerin ayın 15'inde sabitlerin maaşla birlikte verilmesini sağladık. Yıllık izinlerde yıllık izinlerin kesilmesin dedik ve 12 günlük yıllık izinlerden döner sermaye kesilmemesini sağladık. Nöbet ücretlerinde de önemli kazanımlar elde ettik. Lisans tamamlamada tarihi bir kazanım elde ettik. 100 Bin sağlık çalışanı lisans tamamlama ile birlikte sadece bir diploma almadı. Özlük haklarından, emekli maaşlarına kadar önemli kazanımları oldu. Şimdi lisans tamamlayan sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verilecek. Bu arkadaşlarımızın emekli maaşlarında 500-550 TL gibi artış sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“Yıpranma payı mücadelesi devam edecek”

Memiş,”Yıpranma payı konusunu çok önemsiyoruz. Şu anda Memur-Sen'e bağlı 10 sendika çalışanlarına yıpranma payı istiyor. Biz dört yıllık bir mücadelenin sonunda sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesini sağladık. Ama birileri, 'Böyle verilecekse verilmeseydi' diyorlar. Cumhurbaşkanımız bu sözü verdikten sonra yıpranma olmaz diyen bakanları, bürokratları hatta sendikacıları duydum. Hele hele yıpranma ne işinize yarayacak diyen hainleri de duydum. Yıpranma payı erken emekliliğin yanında 25 yıl çalışan bir çalışanın 30 yıl üzerinden emekli maaşı ve emeklilik ikramiyesi almasını sağlıyor. Yeni Türkiye'de artık bürokratik oligarşinin eskisi gibi olmadığı bir dönemde, yıpranma payı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk kanun teklifi olarak geldi. Bu da Cumhurbaşkanımızın sağlık çalışanlarına verdiği önemi gösteriyor. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayal gibi görünen yıpranma konusunda bir kanun çıktı. Biz yıpranma bu şekilde çıkmasın dedik. Mecliste komisyon üyeleri ile yoğun görüşmeler yaptık. Komisyondakilere sağlık çalışanlarının geçmişte de bugün de yıprandıklarını söyledik. Dört yıllık mücadelede yıpranmayı çıkardıysak, mücadelemiz burada bitmiyor. Yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde geriye dönük olarak düzenlenmesi ve 6 yıl değil 5 yıla 1 yıl için çalışmalarımız devam edecek. Bu hakkımızı söke söke alacağız" ifadelerine yer verdi.

BÖLGEYE PERSONEL TAKVİYESİ ŞART

Sağlık Bakanlığı'nın Suriye'ye komşu illerdeki hassasiyetleri anlamadığını ifade eden Memiş, sınır illerine personel takviyesi istedi. Genel Başkan Memiş, "Sağlık Bakanlığı bu bölgenin hassasiyetlerini anlayamadı. Bu bölgede mevcut nüfus kadar Suriyeliye de hizmet verildiğini anlamadılar. Sağlık hizmetlerinin zor şartlarda verildiğini hala anlayamadılar. Personel istihdamı konusunda hala eksiklikler yaşıyoruz. Sağlık çalışanlarının iş yükü çok ağır. Yıllardır diyoruz ki, artık 5 bin 10 bin sağlık çalışanı değil 50 bin 100 bin sağlık çalışanı alın ki, arkadaşlarımızın iş yükü azalsın" şeklinde açıklamada bulundu.

“Şiddet uygulayan tutuklu yargılanmalı “

Sağlıkta şiddet konusuna da dikkat çeken Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrı yaparak, "Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması konusunda bir kanun düzenlemesi yapılmasını sağladık. Ancak, kanunlardaki boşluklardan dolayı tutuklu yargılanma gerçekleşmiyor. Benim hamile hemşire arkadaşıma tekme atan, benim doktor arkadaşımın kafasında mermer kıran, sağlık memurumu darp eden kişi ifadesi alındıktan sonra elini kolunu sallayarak evinin yolunu tutuyor. Kimse kusura bakmasın. Bu ülke muz cumhuriyeti değildir. O zaman artık bu konuda da inisiyatif alınsın. Kanun düzenlemesi nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapılsın ve tutuklu yargılanma gerçekleşsin. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Cumhurbaşkanımız, 'Sizler umudun adısınız' diyor ve teşekkür ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanları için bir kampanya başlatın, 82 milyon insanımızla birlikte binde birler oranındaki bu holiganlara yönelik ortak bir kampanya yapalım ve sağlıkta şiddeti sıfır noktasına getirelim. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar destekleyelim" dedi.

Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök ise genel kurulda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in Türkiye ve dünya mazlumları için önemine dikkat çekti. Gök, "Memur-Sen, Türkiye'nin mayasıdır. Birleştirici gücüdür. Türkiye'nin Memur-Sen'e ihtiyacı var. Daha doğrusu dünya üzerindeki tüm mazlumların Memur-Sen'e ve Türkiye'ye ihtiyacı var" şeklinde konuştu. Yeniden şube başkanı seçilen Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı da, genel kurulda üyelerine bir teşekkür konuşması yaptı. Arayıcı, "Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi olarak, bugüne kadar aldanmayan ve aldatmayan bir sendikacılık anlayışı ile üyelerimize hizmet ettik. Bizleri bu davamızda yalnız bırakmayan, her zaman destek veren değerli sağlık ve sosyal hizmet çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla çalışarak, sağlık çalışanlarımızın sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Genel Kurulda tek liste halinde gidilen seçimlerde Mehmet Ali Arayıcı yeniden şube başkanı seçilirken, yönetim kurulu ise İbrahim Gözüyukarı, Metin Gündoğan, Atilla Karaoğlu, Hasan Yavnık, Mehmet Yaşar ve Adem Ecereci'den oluştu.