Mehmet Erdoğan gençlerin konuğu oldu

24 Haziran’da ülkenin geleceğinin oylanacağını söyleyen Erdoğan gençlerle uzun süre sohbet edip, 15 Temmuz’un perde arkası ile alakalı çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gaziantepli gençlerle bir araya gelen Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan Türkiye’nin en büyük avantajlarından birisini dinamik bir genç nüfusa sahip olması olarak gösterdi. Türkiye’nin bu genç ve dinamik nüfusuyla İslam coğrafyasına liderlik ettiğini vurgulayan Erdoğan, bu durumun dış güçler için korkutucu olduğunu aktararak 15 Temmuz’un engellenmesinde bunun da önemli bir katkısı olduğunu söyledi.

“Darbe değil işgal planı”

İslam Aleminde biri Türkiye, diğeri İran olmak üzere iki güçlü devlet kaldığını hatırlatan Erdoğan, İslam dünyasındaki liderlerin büyük bölümünün manda durumuna düştüğünü ifade etti. Erdoğan, “Eğer 15 Temmuz’da Tayyip Erdoğan’ı devirselerdi, Türkiye devrilirdi. Türkiye devrilseydi İslam alemi devrilirdi” dedi. 15 Temmuz gecesi yaşananların darbe girişimi olmadığını belirterek, o gecenin bir işgal girişimi olduğunu söyleyen Erdoğan, “CIA’ye bağlı bir strateji kuruluşu tarafından 15 Temmuz sonraki bölünmüş Türkiye’nin haritası yayınlandı. Bu nedenle 15 Temmuz darbe girişimi falan değildi. 15 Temmuz doğrudan doğruya bir işgal girişimiydi. Bunu biz söylemiyoruz. Amerika’nın CIA’ye bağlı bir strateji kuruluşu var. Bu Stratfor kuruluş 15 Temmuz günü darbe nasılsa gerçekleşti işgal planı uyguluyoruz diye haritayı yayınladılar. O haritayı 16 Temmuz günü Stratfor’un sayfasından aldım ve kendi twitter hesabımda paylaştım. Bu haritayı Berlin Sanayi Odası, Türk Alman sanayi Odası’nda, Fransa’da Paris’te Meclislerinde bu haritayı dağıttım. Moğolistan Parlamentosu’nda da bu haritayı dağıttım. Bu harita Türkiye haritasıydı altında ise, 15 Temmuz’dan sonraki Türkiye yazıyordu" ifadelerine yer verdi.

“1453’ü daha unutamadılar”

Erdoğan, haritaya göre Türkiye’nin 15 Temmuz sonrasında alacağı şekli anlatarak, "İstanbul’da metropolitan bir şehir devleti kurmuşlar. Metropolitan şehir devletlerini ise dünyada kardinaller yönetir. Yani adamlar 1453’ü unutamamışlar. Bu haritada tekrar İstanbul’u oraya taşıyıp Ayasofya’yı da dini merkezleri haline getirmek istiyorlar. Bu haritaya göre Doğu ve Güneyoğuda bir PKK devleti kurulacak, Ağrı’da ve Van bölgesinde bir ermeni devleti kurulması planlanmış. Yine bu haritada Yunanistan’a İzmir’i vermişler. Özellikle Ege’de Alanya ve Fethiye bölgesinde indirilmiş askerler var. Darbeden bir iki gün önce İngiliz Askerleri Güney Kıbrıs’a inmişti. O askerler Ege’de. Bunlar Türkiye’yi bu şekle nasıl getirecekler? Onun da planını yapmışlar. Cerablus DEAŞ’in elindeydi. Hemen yan tarafında PYD vardı, Afrin’e doğru PKK ve PYD vardı. 7 bin PKK ve PYD, sabaha kadar bekledi. Karkamışlılara sorun, çoğu sabaha kadar gördü onları. Öbür tarafta İran sınırında HaşdiŞabi diye Şii milisler, sabaha kadar beklediler. Darbe başarılı olsaydı, hepsi Türkiye’ye giriyordu. Göstermelik olarak, bunlar birbirleri ile çatışacaktı. Arkasından, NATO Türkiye benim müttefikim diyerek, ülkeye girip çekiç gücü içeriye sokup, Türkiye’yi parçalayacaktı” dedi.

“Türkiye’nin geleceği oylanacak”

Gençlerle yaptığı sohbet toplantısında Türkiye’nin AK Parti hükümetleri ile çok güçlendiğini, bunun da birilerini rahatsız ettiğini belirten Milletvekili Erdoğan, “Türkiye’nin geleceğinin oylanacağı bir seçim sürecindeyiz. Çünkü Türkiye ile ilgili hesaplar var. CIA, ABD, Avrupa’nın ve yerli gâvurların cılız bir Türkiye hesabı var. Yıllarca cılız koalisyonlarla, bu ülkemizi yönettiler. Bir hasta adama 3,5 yıl bu ülkeyi teslim ettiler. 700 milyon dolar için 17 ülke gezdiler. 700 milyon dolar ile biz sadece Gaziantep’e bir şehir hastanesi yapıyoruz. Demek ki Türkiye çok büyüdü, gelişti. Bundan sonraki dönemlerde de milli devlet, güçlü iktidarlar oluşması lazım. Mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti meselesi değil. Mesele Türkiye meselesidir" şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda gençlerle hatıra fotoğraf çektiren Erdoğan gençlere “Türkiye size emanet” mesajını vererek sözlerini sonlandırdı