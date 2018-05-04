Mehmet Kızıl, milletvekilli adaylığını açıkladı

Ak Parti Gaziantep Milletvekilliğine aday adaylığı başvurusunda bulunan Mehmet Kızıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2023 vizyonu ve 2071 hedefine ülkemizi ulaştıracak partinin Ak Parti olduğunu kaydetti. Teşkilat gezilerine başladığını belirten Kızıl, "Şahsıma gösterilen ilgiden fazlasıyla memnunum. Ak Parti, bu ülkenin teminatıdır, Recep Tayyip Erdoğan’da müreffeh ve tam bağımsız Türkiye’yi hedefine ulaştıracak liderdir. FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bertaraf edilmesinin hemen ardından milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmesinden de anlaşılacağı üzere bu ülkenin insanları, onurlarını, bayraklarını, vatanlarını asla ama asla başkalarına teslim etmeyecektir. Bizim bu ruha sahip olmamızdaki en büyük etkenlerden biri hiç şüphesiz Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023 vizyonu ve 2071 hedefidir" dedi.

Gerek temayül yoklamasından, gerekse mülakattan umutlu olduğunu söyleyen Kızıl, en büyük destekçilerinin Gaziantep halkı olduğunu söyledi. Kızıl, “Topluma mal olmuş insanların artık elini taşın altına koyma zamanı geldi. Ben elimi taşın altında koydum ve bu kutlu yola çıktım. Şehrimin bana duyduğu sevgiye güvenerek aday adayı oldum. Türkiye tarihin en önemli seçimlerinden birini yapacağız Siyasi olarak Gaziantep’e ve ülkeme AK Parti çatısı altında hizmet etmek istiyorum. Benim en büyük hayalim çıraklık yaparken dahi saygın bir iş adamı olmaktı. Buna da Allaha şükür ulaştım. Halkın kalbine giden yol mütevazilik ve samimi olmaktan geçer. Bunlar beraberinde sevgi ve saygıyı da getirir. Bunların maliyeti de sıfırdır. Bunu yapmak zor değil. Bunu herkes yapabilir" diye konuştu.