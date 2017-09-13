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13 Eylül 2017 15:19

Mehmet Tahmazoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başarı zincirine bir halka daha ekledi.

Mehmet Tahmazoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

13 Eylül 2017 15:19

Mehmet Tahmazoğlu, "6. Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında belediyelerin kent ekonomisine katkıları branşında ‘Yükselen Değer Şahinbey’ projesiyle ödüle layık görüldü. Başkan Mehmet Tahmazoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.


AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının organize ettiği 6. Yerel Yönetimler Proje Yarışması bu yıl Belediye Hizmetlerinde Dezavantajlı gruplar ve Belediyelerin Kent Ekonomilerine Katkıları başlıklı yarışma temaları ile yapıldı. Türkiye genelinde yüzün üzerinde, belediyenin katıldığı yarışamaya her iki dalda da katılan Şahinbey Belediye’si “Belediyelerin Kent Ekonomilerine Katkıları” başlıklı yarışma temasına ‘Yükselen Değer Şahinbey’ projesiyle katılarak ödüle layık görüldü.


Türkiye genelindeki Büyükşehir, İl, İlçe, Belde Belediyelerinin katıldığı yarışmada, yapılan değerlendirmeler sonrasında AK Partili Merkez İlçe Belediyeler arasında Şahinbey Belediyesi “Belediyelerin Kent Ekonomilerine Katkıları” başlıklı yarışmaya ‘Yükselen Değer Şahinbey’ projesiyle katılarak ödüle layık görüldü. Yaptığı proje ile büyük bir başarıya imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elinden aldı.


Şahinbey Belediyesi, yapmış olduğu hizmetlerle yeni istihdam alanı oluştururken, turizm, sanayi ve ekonomiye önemli katkılar sağladı. Şahinbey Oto Sanayi Sitesi, Şahinbey Galericiler Sitesi ve Türkiye’nin en büyük Parkı olan Yeşilvadi Parkı’nda sunduğu istihdam alanlarının yanı sıra Şehitler Caddesi’nin turizme kazandırılmasıyla ekonomiye katkıda bulundu.




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