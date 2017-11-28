Mehmetçiğin beslediği köpeğe araç çarptı

Yaralı köpek, asker ve hayvanseverlerin yardımı ile veterinere götürülerek tedavi edildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde jandarma karakolundaki askerlerin bakıp beslediği köpeğe, karakolun önünde araç çarptı. Kazayı gören askerlerin talebi üzerine Canli Hayatı İyileştirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Cüneş Tosun, yaralı hayvanı alarak, derneğin hayvan hastanesine götürdü. Ayağında kırık olduğu belirlenen köpeğin tedavisi sürüyor.

Yaralı köpeği 90 kilometre mesafeden almaya gelen Canlı hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) yönetim kurulu üyesi Cemal Güneş Tosun, köpeğin ayağından ameliyat yapılması durumu olduğunu belirterek, "Jandarma karakol komutalığı karakol komutanına ve tüm personeline bu canlara gösterdikleri ilgi alaka için sonsuz teşekkür ediyorum. Mehmetçik fark etmese belki de bu hayvan kaderine terk edilecekti" diye konuştu.

Sahipsiz sokak hayvanlarına destek

Güneş, ilçedeki sahipsiz sokak canlılarına mama ve yiyecek getirdiklerini belirterek, "Günlük olarak 100 ile 150 kilo aylık ise 2,5 ile 3 ton mama ve yiyecek desteği sağlıyoruz. Normalde bunu belediyeler yapar ancak biz buradaki canlıların aç kalmasına göz yumamazdık. Kış geldi sokaktaki canlılar aç ve açıkta deniliyor, bu asla gerçek değil. İslahiye’deki tüm canlılar doyuyor. Kimse bu canlara zarar vermesin bize yeter, kimseden başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.