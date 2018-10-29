Meme kanserinde beslenme

Dr. İlker Pala meme kanseri hakkında önemli bilgiler verirken Diyetisyen Merve Gül Kalkan ise kanserli hastalara beslenme ile ilgili uyarılarda bulundu.

Meme kanserine yakalanma riski her geçen gün arttığını dile getiren MMT Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İlker Pala, meme kanseri ile ilgili bilgi verdi. Pala, "Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Ülkemizde yaklaşık her 12 kadından biri yaşam boyunca meme kanserine yakalanmaktadır. Erken menarş, ilk doğumun geç yaşlarda yapılması, kısa süreli emzirme, geç menopoz, ileri yaş, obezite, hareketsiz yaşam, beslenme ve diyet yetersizlikleri meme kanserinin bazı sebepleridir” dedi.

Obez kadınların kansere yakalanma riski fazla

Özel MMT Amerikan Hastanesi Diyetisyeni Merve Gül Kalkan ise obez kadınların meme kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu söyledi. Kalkan, “Yapılan bazı çalışmalar sonucunda obez kadınların meme kanserine yakalanma riski normal kilolu kadınlara göre 1,4 kat daha fazladır. Yani eğer fazla kilolarınız varsa bir an önce bir diyetisyenden yardım alın. Yapılan bazı çalışmalar sonucu sedanter yani hareketsiz yaşam meme kanseri riskinin yüzde 15'ini oluşturur. Ayrıca düzenli egzersiz kişilerde meme kanserine yakalanma riskini yüzde 63 azaltır. Yani hareketli olun, koşun, yüzün, spor yapın, günde en az 10 bin adım atılması gerekir” şeklinde konuştu.

Diyetisyen Kalkan, omega 3 yağ asitlerinin meme kanseri riskini azalttığını dile getirerek, balık tüketimine dikkat çekti. Kalkan, “Haftada en az 2 defa balık yenmesine özen göstermeliyiz. Bebeklerinizi ilk 6 ay sadece anne sütü ile besleyin. Keten tohumunu, kolza yağını beslenmenize ekleyin. Yapılan bazı çalışmalar alkol tüketiminin meme kanseri riskini 1.21 kat arttırdığını ortaya koymuştur. Yani alkolden uzak durun. Yapılan bazı çalışmalar meyve, sebze tüketimimin meme kanseri riskini azalttığını ortaya koymuştur. Yani her ara öğünlerde muhakkak meyve tüketin. Her yemeğinizin yanında sebze yemekleri, salatalar bol bol olsun. Son ve en önemli olarak da dokunmaktan korkmayın. Özellikle 40 yaşından sonra meme kanserinin erken tanısı için yıllık mamografi, doktor muayenesi ve aylık kendi kendinize muayene yöntemlerini uygulayın. Düzenli muayenenizi olun. Sağlıklı beslenme alışkanlığı edinin” diye konuştu.