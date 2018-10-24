Meme kanserine karşı kıyasıya mücadele

HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tülay Ortabağ ve Öğr. Gör. Betül Kaplan'ın koordinatörlüğünde hemşirelik bölümü kız öğrencileri tarafından, meme kanserinin önemini vurgulamak için futbol karşılaşması yapıldı. Müsabaka öncesinde, etkinliğe katılan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, öğrencilerle beraber meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdu. Kanser ayı kapsamında hazırlanan yumurtaların içinden çıkan kağıtları okuyan Sözen, futbol müsabakasının başlama vuruşunu yaparak maçı başlattı. Müsabakanın sonunda akademik personeller ve öğrenciler ‘Farkında Ol!'' yazılı pembe pankart açarak meme kanserinin önemini bir kez daha vurguladı.

“Kendi kendine muayene”

HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Betül Kaplan, “Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanserinin farkındalığına hemşirelik bölümü olarak katkı göstermek adına böyle bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Kadınlara tavsiyem; meme kanseri ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebilir. Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırmaktadır. Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlenmesidir. 20-40 yaş arası kadınlar ayda bir kendi kendine muayene yapmalıdır'' diye konuştu.