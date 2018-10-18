Menopoz dünyanın sonu değil

Dr. Ali Özcan,18 Ekim Dünya Menopoz Günü sebebiyle menopozun dünyanın sonu olmadığını, hatta kişinin kendine önem vereceği bir dönem olduğunu söyledi.

Menopozun bir devrin sonu değil tam tersi başlangıcı olduğuna dikkat çeken Medical Park Gaziantep Hastanesi, Dr. Ali Özcan, "Menopoz her bir kadının doğal ve tabi olarak adetten kesilmesidir. Yani doğurganlık yaşının bitmesi demektir. Menopoz her kadın için olağan bir durumdur. Bu dünyanın sonu değildir. Bunu hayat biçimi olarak algılanması gerekiyor. Ama bazen gelen hastalar bunu bir felaketmiş gibi görüyor. 40 ile 55 yaş arası tüm kadınlar menopoza girebilir. Amansız bir durum değildir. Normal bir durum olduğu için kadınların bundan korkmaması gerekiyor. Bu evreyi mutlu geçirmenin mümkün olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Kadınların bu evreden sonra kendisi için yaşamayı öğrenmesi gerekiyor" dedi.

Menopozun erken girilmesin veya geciktirsin diye kimsenin elinden bir şey gelmeyeceğini ifade eden Özcan, "Menopozda doğurganlık bitti diye hayatta bitti anlamına gelmemesi gerekiyor. Menopozda her şey yeniden başladığı anlamına geliyor. Ancak, menopoz kadınların ömürlerinin üçte birinden fazla bir bölümü kapsar hale gelmiştir. Ayrıca bu dönemde görülen kemik erimesi ve kalp hastalıkları gibi durumlar menopozun önemini artırmaktadır. Bunun için adet düzensizliği olan ve 40 yaşını geçmiş olan kadınların mutlaka kontrollere gelmesi gerekmektedir" diye konuştu.