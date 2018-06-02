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02 Haziran 2018 17:12

Meral Akşener Gaziantep’te

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep’te miting düzenledi.

Meral Akşener Gaziantep’te

02 Haziran 2018 17:12


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz Demkorası Meydanı’nda partililerle bir araya geldi. Beklenen ilgiyi görmeyen Akşener’e, miting alanındaki kadınlar yazma hediye ederek fotoğraf çektirdi. Mitingde konuşan Akşener ise, "Türkiye’de kadınlar devreye girdi. Tülbentler, yemeniler ve yazmalar devreye girdi. Ve Türkiye’nin bütün sorunlarını kadın gözüyle ve kadın yüreğiyle çözmek için yola çıktık" diye konuştu.


Miting sonunda ise alandan ayrılan bazı partililer arasında küçük çaplı tartışma yaşandı. Muammer Aksoy Bulvarı trafik ışıkları mevkisinde birbirlerini yuhalayan ve tepki gösteren partililer, polisin araya girmesi ile dağıldı.




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