Meray kuruyemiş’te bayram coşkusu

Bayram alışverişinin hız kazandığı şu günlerde kuruyemişe dair, Meray ürünleri Gaziantep’in farklı noktalarında bulunan fabrika satış mağazalarından daha taze ve daha ekonomik şekilde temin edilebiliyor.

1978 yılında Mehmet Kılıç tarafından Gaziantep`te kurulmuş olan Mehmet Kılıç Gıda’nın, ünlü kuruyemiş markası Meray Kuruyemiş’ in Gaziantep’te bulunan konsept mağazası kısa sürede, tüketicinin ilgisini çekmeyi başardı.

Kuruyemişte tazelik, hijyen ve kaliteyi kendine prensip edinen Meray Kuruyemiş, 1999 yılında Almanya`nın Hamburg kentinde Fresh Nuts Gmbh adıyla hizmet vermeye başlamış ve tüm Avrupa’da, “MERAY” markası ile sektör lideri olarak tüketicilere ulaşmaktadır.