Merinos halı’ya en büyük ihracatçı ödülü

Türkiye İhracatçılar Meçlisi tarafından düzenlenen törende, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ödülünü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ’nin elinden aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl düzenlenen ve sektörlerinde en fazla ihracat yapan firmaların ödüllendirildiği törende, halı sektöründe yıllardan beri ihracat liderliğini elinde bulunduran Merinos Halı yine birinci oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende, Merinos Halının ödülünü Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin elinden aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, böyle bir ödülü almaktan dolayı gururlu olduklarını ve yatırımlara aralıksız devam ettiklerini ifade etti.

İbrahim Erdemoğlu, yatırımlarla ilgili olarak çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çekti. Sasa Polyesterin ana hammaddesini üretmek üzere kolları sıvadıklarını söyleyen Erdemoğlu “ Sasa’nın ana hammaddesini üretmek üzere planladığımız yatırımın büyüklüğü 3,5 milyar dolar seviyesindedir. Yatırımla 1 milyar dolarlık ithalata fren konulması hedeflenmektedir. Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalaması yolunda yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz“ dedi.