Merinos yaz kursu sertifika töreni düzenlendi.

Lig'de mücadele eden Merinos Bayan Voleybol takımının altyapısında bulunan minik sporcular yaz kursunu tamamladılar. Toplam 120 öğrencinin katıldığı yaz kursu düzenlenen sertifika töreni ve fabrika gezisi ile son buldu. Merinos Halı tesislerinde düzenlenen törene Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Erdemoğlu Holding Başkanı Yardımcısı Ali Erdemoğlu katıldı.

Gaziantep'te salon sporlarına en büyük destek veren kuruluşların başında gelen Merinos Holding, geleceğin voleybolcularını yetiştirmeye devam ediyor. Okulların kapanmasının ardından açılan yaz kursu geçtiğimiz hafta son buldu. Yaş gruplarına göre oluşturulan kursta toplam 120 öğrenci eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için Merinos Tesislerinde tören düzenlendi. Tören öncesi tesisleri gezen sporcular daha sonra yapılan törenle plaketlerini ve hediyelerini aldılar.

Merinos fabrikasını gezdiler

Kursu tamamlayan öğrenciler organize sanayi bölgesinde bulunan Merinos halı fabrikasını gezdiler. Sporcular halının yapımında oluşturulan ham maddeden ipliğe, iplikten dokumaya kadar her şeyi yakından inceleme fırsatı

buldular. Merak ettikleri konularda ise yetkilerden bilgi alarak öğrendiler.

Erdemoğlu: “hepinizi kutluyorum”

Öğrenciler fabrika gezisinin ardından toplantı salonuna geçerek kendilerine bu imkanları tanıyan Merinos Holding yönetim kurulu başkanı Ali Erdemoğlu ile tanışan sporcular sertifikalarını Ali Erdemoğlu'nun elinden aldılar. Erdemoğlu öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında eğitime vurgu yaparak; “Hepinizi kutluyorum çocuklar. Sizler geleceğin sporcularısınız. Altyapıda aldığınız bu eğitimler sizlerin gelecekte daha iyi bir yerlere gelmesini sağlayacaktır. Tabi spor kadar eğitim de önemli. Sakın eğitimleri aksatmayın. Okullarınızda daha başarılı olmak için çok çalışın. Sizlere şimdiden okullarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Ayrıca Ali Erdemoğlu, Erdemoğlu ailesi tarafından yaptırılan Mehmet Erdemoğlu Mühendislik Fakültesi için ek kontenjanlardan Tekstil mühendisliği ve işletme bölümlerini tercih edecek öğrencilere koşulsuz şartsız burs vereceğini ve okulu bitirmeleri durumunda ise Merinos'ta işlerinin hazır olduğu müjdesini verdi.

Merinos Bayan Voleybol takımı kulüp başkanı Ali Bağcı ise takım ve altyapıdaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yaz kursu çalışmalarının yanı sıra 2. Ligde mücadele eden takımın şampiyonluk hedefi ile çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.