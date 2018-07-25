Merinosspor hazırlıklara hız verdi

Liginin güçlü ekibi Merinos spor bayan voleybol takımında yeni sezon için transferler aralıksız sürüyor.

Sezona 1. Lig hedefi ile başlayan Merinosspor, tecrübeli smaçör Sevinç Salim ile el sıkıştı.

Daha önce Koçspor, İstanbulspor ve Geçen sezon 1.lige yükselen Büyükçekmece takımının kaptanlığını yapan Sevinç Salim önümüzde sezon için Merinosspor ile masaya oturdu. 1991 doğumlu tecrübeli smaçör Sevinç Salim, Gaziantep’te ve Merinosspor’da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Hedefleri büyük olan Merinos Voleybol takımı ile başarıyı yakalamak için çok çalışacağız . Takım arkadaşlarımızla uyum içerisinde yeni sezonda büyük başarılar elde edeceğimize inancım sonsuzdur” dedi.

Merinosspor Kulübü Başkanı Ali Bağcı transfer çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, “Takımda geçtiğimiz sezon yer alan ve kalmasını düşündüğümüz sporcularımızla daha önce el sıkışmıştık. Dış transferler konusunda uzun zamandan beri çalışmalar yapıyorduk. Listemizde bir çok sporcumuz var ve ilk olarak tecrübeli smaçör Sevinç Salim ile masaya oturduk ve takımımıza kazandırdık. Birinci lig hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarımız aralıksız devam ederken önümüzdeki günlerde sürpriz transferler gerçekleştireceğiz. Bu transferlerle biz birinci ligde mücadele edebilecek kabiliyette bir takım kuruyoruz” diye konuştu.