Merinosspor lige hızlı başladı

ligi 6. Gurupta mücadele eden Merinosspor Bayan Voleybol takımı sezonun ilk maçında kendi evinde ağırladığı Diyarbakır Payessporu ezici bir skorla yendi.

Setlerde büyük bir üstünlük sağlayan Merinosspor ilk seti 25-3, ikinci seti 25-7 ve üçüncü seti 25-5 alarak üç puanı kazandı.

liginin en güçlü ekibine sahip olan Merinosspor bayan voleybol takımı, bu sezon yaptığı yeni transferlerle ilk maçında göz doldurdu. Kamil Ocak Kapalı spor salonunda Payesspor ile ilk maçına çıkan Merinosspor setleri zorlanmadan kazandı. İlk seti 25-3 ikinci seti 25-7 ve üçüncü seti 25-5 alarak kendinden söz ettirdi. Bayan voleybol 2. liginin şampiyon adaylarından olan Merinosspor Başkanı ve antrenörü Ali Bağcı, hedeflerinin namağlup unvanla şampiyon olmak olduğunu ifade ederek, “Kulübümüz kurulduğundan beri alt yapıya odaklanan ve şampiyonluğa oynayan bir takım olmuştur. Geçtiğimiz sezon bir şansızlık sonucu şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Bu yine geçen yol olduğu gibi gurubumuzda namağlup şampiyon olarak çıkmak ve finallerde ipi göğüslemek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda takımı yeniden oluşturduk ve iyi bir kadroya sahibiz. Bu gün aldığımız sonuç ta bunun bir göstergesidir. Hem alt yapıdan yetişen oyuncularımız hem de yeni transferlerimizle ligde söz sahibi olacağız. Tek bir hedefimiz var, şampiyon olmak. Bunun yanı sıra alt yapımızı güçlendirerek Türk voleyboluna sporcular kazandırmak kulübümüzün öncelikleri arasındadır. Sporcularımız kutluyorum ve önümüzdeki maça odaklanıyoruz “ diye konuştu.

Merinosspor önümüzdeki hafta Adıyaman İlim Kültür spor ile deplasmanda karşılaşacağı bildirildi.