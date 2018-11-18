Merinosspor üçte üç yaptı

ligi 6. Gurupta mücadele eden Merinos spor Bayan Voleybol takımı Antakya Defnesporu kendi sahasında 3-0 mağlup etti. Sezon başından beri oynadığı üç maçta da büyük bir üstünlükle setleri alarak üç maçı da kazanmasını bildi.

liginin en güçlü şampiyon adaylarından biri olan Merinosspor Bayan Voleybol takımı, kendi sahasında ağırladığı Antakya Defnesporu 3-0 yenerek sahadan, üç puanla ayrıldı. Yaptığı yeni transferlerle de göz dolduran Merinosspor, maçın ilk seti 25-10 ikinci seti 25-12 ve üçüncü seti 25-11 aldı. Bayan voleybol 2.liginin en güçlü ekiplerinden olan Merinos spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Ali Bağcı, son üç yıldan beri namağlup olarak guruptan lider çıktıklarını ifade ederek, "Bu sezonda namağlup unvanımızı koruyarak guruptan şampiyon olarak çıkacağıma inancım sonsuzdur. Finallerde ise geçtiğimiz yıl yaşadığımız şansızlıkları yaşamayacağımızı düşünüyorum ve 1. Lige çıkacağımıza inanıyorum. Bazı eksikliklerimiz var ve bunları gidermek için çalışmalar yapıyoruz. Kulübümüz kurulduğundan beri alt yapıya önem vermektedir. Türk bayan voleyboluna sporcu kazandırmak en büyük hedeflerimizden birisidir. Bu hedef doğrultusunda takımı yeni sporcular kazandırdık ve iyi bir kadroya sahibiz. İlk üç maçta aldığımız sonuçlar bunun bir göstergesidir.. Sporcularımızı teknik ekibimi kutluyorum “ dedi.