Merinosspor Voleybol Takımı, şampiyonluk yolunda namağlup ilerliyor

Ligi 2. Gurupta mücadele eden Merinosspor Bayan Voleybol takımı, bu sezon yaptığı altı maçı da kazanarak namağlup unvanını sürdürdü.

En yakın takipçisi Şanlıurfa Sefasporu kendi sahasında konuk eden Merinos spor mavi melekleri set vermeden maçı kazanarak rakibini puansız gönderdi. Gaziantep’te bayan voleybol ligindeki başarılı temsilcisi Merinosspor Bayan Voleybol takımı başarılara imza atmaya devam ediyor. Son iki sezonda maç kaybetmeden yoluna devam eden Merinosspor mavi melekleri sezonun en zorlu maçı olan Şanlıurfa Sefasporu net bir sonuçla yenerek liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Gaziantep Kamil Ocak Kapalı spor salonunda oynanan maçın birinci setini 25-22, ikinci setini 25-15 ve üçüncü setini de 25-18 alarak sahadan galip ayrılan Merinosspor puanını 18’e yükseltti. En yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 4’e çıkararak şampiyonluk hedefine namağlup yürüyor.

Elazığ Gençlikspor çalışmalarına başladı

Hafta sonunda ilk yarının son maçı olan Elazığ Gençlikspor ile karşılaşacak olan Merinosspor hazırlıklarına başladı. Son maçında da galip gelmek isteyen Merinosspor’un lig arasında da kadrosuna takviye yaparak, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Transfer çalışmaları başladı

Kulüp yöneticileri, ikinci yarı için yeni oyuncular transfer etmek için kolların sıvandığını belirtirken, üç sezondur Play Off karşılaşmalarında istenilen sonuçları alamadıklarını hatırlatarak, yeni transferlerle daha başarılı sonuçlarla dönmek istediklerini kaydetti.