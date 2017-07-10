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10 Temmuz 2017 15:38

Meslek edindirme kursuna yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi ve İŞKUR işbirliği ile düzenlenen Meslek Edindirme Kurslarına kayıt yaptırmak isteyen yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinde Yaşar Torun Gençlik Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Meslek edindirme kursuna yoğun ilgi

10 Temmuz 2017 15:38


Şahinbey Belediyesine bağlı 86 sosyal tesisin 28’inde 70 ayrı branşta verilen Meslek Edindirme Kursları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 2 ile 6 ay arası süren kurslar sonrasında kursa katılan vatandaşlar iş kurmak için sertifikalarını aldıktan sonra KOSGEB’e başvurarak kendi iş yerlerini kurabilme imkanına sahip olabiliyorlar.


Meslek sahibi olmak istiyorlar


Şahinbey Belediyesi bünyesinde bulunan Yaşar Torun Gençlik Merkezi bilgisayar destekli muhasebe, hasta kabul ve kuaförlük kursları için 127 yeni kursiyer alımı gerçekleştirilirken iki günlük başvuru süresinde 3 branş için bine yakın kişi başvuru yaptı.


7 bin 505 kişi eğitim alıyor


Şahinbey Belediyesi 28 sosyal tesisinde verilen meslek edindirme kurslarında 7 bin 505 kişi eğitim almaya devam ediyor. 70 farklı branşta verilen Meslek Edindirme Kursları 2 ile 6 ay arasında değişen süreler ile kursiyerler yetiştiriliyor.




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