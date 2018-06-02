Mesleki eğitimi geliştirmek için imzalanan iş birliği protokolü

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) düzenlenen Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imza törenine, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İmza törenine ayrıca Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve çok sayıda davetli katıldı.

Ünvardı: "Yeteneklerine göre eğitim almaları çok önemli"

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, hayatın her alanını kuşattığı gibi sanayi ve üretimin temelinde de eğitimin olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için teknoloji, bilim ve en başta da insana yatırımı öncelemesi gerektiğinin altını çizen Ünverdi, şöyle konuştu:

“Makineyi tasarlayan, projelendiren, yapan ve onu kullanan da nihayetinde insandır. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerine baktığımızda, hepsinin eğitim ve bilimi merkeze aldıklarını görürsünüz. Çünkü eğitim olmadan ne bilime, ne teknolojiye, ne de gelişmiş topluma ulaşabilirsiniz. Bu sebeple hayatın her alanını kuşattığı gibi, sanayi ve üretimin temelinde de eğitim yer almaktadır. Bu pencereden bakıldığında, çocuklarımızın küçük yaşlarda yeteneklerine göre mesleki eğitim ile tanışmaları ve yeteneklerine göre eğitim alması, hem gençlerimiz, hem de ülke sanayimizin gelişmesi açısından hayati önem taşımaktadır."

"GSO MEM Kalifiye eleman yetiştiriyor"

Gaziantep sanayisinin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla BM ile yapılan işbirliği kapsamında GSO-MEM’i kurduklarını hatırlatan Ünverdi, “Mesleki eğitim ve danışmanlık merkezimizde 13 meslek kolunda eğitim veriyoruz. Bu merkezde, meslek sahibi olmak isteyen gençler, kadınlar, engelliler, göçle Gaziantep’e gelen ve dezavantajlı gurup olarak nitelendirilebilecek tüm işsizlere eğitimler veriyoruz. Ayrıca günün şartları ve beklentilere göre dönemsel eğitim projelerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Mesleği olmayanlara meslek kazandırılacak"

Gerçekleştirilen protokol ile Gaziantep’teki mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile özel sektör arasındaki iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla, mesleği olmayan, okul eğitimi dışında kalmış kişilerin istihdama kazandırılmasına katkı sunmayı hedeflediklerini kaydeden Ünverdi, şöyle devam etti:

"Biz istiyoruz ki, sadece organize sanayi bölgemizde 140 bin kişinin istihdam edildiği böylesi bir sanayi kentinde insanımız aldıkları mesleki eğitim sayesinde doğrudan işe yerleşirken, sanayicilerimiz de ara eleman ihtiyacını karşılayabilsinler. Bunu başarabilir, çıraklık eğitimi ve mesleki eğitimi daha cazip hale getirebilirsek, doğal bir süreç olarak aslında ‘kazan kazan’ adı verdiğimiz bir tablo da karşımıza çıkmış olacak. İnsanımız yetenekleri doğrultusunda iş sahibi olurken, sanayicilerimiz aradıkları yetişmiş iş gücüne ulaşabilecek. Bu entegrasyonu sağlayabilirsek işsiz sayısının azaldığı, gençlerin sevdikleri işi yaparak mutlu olduğu, sanayide ise verimliliğin arttığı bir sürece girmiş olacağız. Kısacası hem insanımız, hem sanayimiz, dolayısı ile ülkemiz kazanmış olacak.”

Bakan Yılmaz: "Sürdürülebilir kalkınma için kaliteli bir mesleki ve teknik eğitime ihtiyaç var"

Gaziantep’in sanayisi ve ihracatı ile 6. sırada yer aldığını ancak, Bakanlık tarafından Gaziantep’e yapılan eğitim yatımlarının ilk sırada geldiğini belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Gerçek istihdam oluşturan, gerçek kahramanların ara eleman ihtiyacını karşılamamız için bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekir. Bu da mesleki eğitimden geçiyor. Gelişmiş toplumların gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi nitelikli insan kaynağıdır. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için de kaliteli bir mesleki eğitme ihtiyaç vardır. İnsan kaynağı gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmanın yolu mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir. Hem sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü geliştirmek, hem de gençlerimizin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak için mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sektörle işbirliği yapıyoruz. Öğrencilerimizin sektörlerin ihtiyaç duyduğu aranan eleman olmasını istiyoruz. Mesleki ve teknik eğitimdeki oranımız yüzde 43, hedefimiz bu oranı yüzde 60’a çıkarabilmek” diye konuştu.

Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı ile GSO el ele vererek GSO-MEM ile Gaziantep’teki mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında işbirliği yapıldığını ve bu kapsamda; öğretmenlere işbaşı eğitimi verileceğini, öğrencilere Gaziantep iş piyasası doğrultusunda mesleki eğitimler verileceğini ve eğitim sonrası öğrencilerin istihdam edileceğini kaydetti.

Bakan Gül: "İstikrarı kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı konuşmasında, Gaziantep’in sanayi ve ihracattaki başarısına işaret ederek, Gaziantepli sanayicilerin parayı faize yatırıp stres olmadan para kazanmak yerine müteşebbis ruhla hareket ettiklerini ve binlerce insana istihdam imkanı sunduklarını kaydetti. Abdülhamit Gül, “Bugün Gaziantep için çok önemli bir projeye hep beraber tanıklık ediyoruz. Gaziantep ihracatta Türkiye’de ilk 6’da olan, özellikle son 16 yılda ihracatını 10 kat artırmış önemli bir kentimiz. Rekabetçi şehirler arasında dünyanın sayılı şehirleri arasında yer alıyor. Değerli başkanımızın da belirttiği gibi 140 bin kişi organize sanayi bölgesinden ekmek yiyor. Kolay bir şekilde Gaziantepli işadamları, elinde imkanı olan kişiler parasını bankaya yatırıp aldığı faizle, stressiz, tatil yapıp gezebilir. Buna imkanı var mı, var. Bu sebeple Gaziantepli işadamlarımıza, tüm yatırımcılarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Sigortasını yatırıp, fabrikanın çarkları döndükçe huzur içerisinde, cebine girecek para değil de o fabrikanın bacası tüttükçe gururlanan Gaziantepli hemşerilerim var. Bu hiçbir şeye değişilmez, bu hiçbir parayla ölçülmez. O yüzden bizim genel politikamız; üretimi artırıcı, üreticinin yanında, bürokrasiyi azaltıcı, yatırımı kolaylaştırıcı mevzuatlar çıkarmak. Türkiye’de istikrarı kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Gaziantep’i teknoloji merkezi yapacağız"

Sanayi ile iç içe bir eğitimin Türkiye’nin kalkınmasına çok önemli katkılar sunacağını dile getiren Gül, “Bizim temel stratejik alanlarımızın başında mesleki eğitim gelmektedir. Çünkü bugün ara elemanı Bursa da bulamıyor, Kocaeli de, Gaziantep de bulamıyor. Bunu da mesleki eğitimle başaracağız. Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile de inşallah sanayi merkezli ve yüksek teknoloji merkezli bir Gaziantep arzuluyoruz. Mesleki eğitimi ile üniversitesi ve sanayi-üniversite işbirliği ile inşallah burayı bir teknoloji merkezi yapacağız. Biz sizlere güveniyoruz, müteşebbis ruha inanıyoruz. Gaziantep’te bugün en önemli konulardan bir tanesi mesleki eğitim konusudur. Her zaman yanınızda olacağız. Sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı.