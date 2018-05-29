Meyan kökü şerbetinin faydaları

Hasan Mamik Ramazan ayında en çok tüketilen meyan şerbetinin sağlığa faydaları ve yan etkileri hakkında bilgiler verdi. Ramazan aylarının vazgeçilmezlerinden olan meyan şerbeti lezzetli tadıyla beraber susuzluğu önlemektedir.

Sahurdan sonra içilecek bir bardak meyan şerbeti oruçtaki susuzluğun şiddetini hafiflettiğini ifade eden Hasan Mamik, “Meyan kökü bitkisi Suriye, Mısır,Orta Asya ve Avrupa’da yetiştirilmektedir. İçilirken sabun köpüğüne benzer köpük oluşturur. Ramazan ayı için çok uygun bir içecektir. Sahurdan sonra içilecek bir bardak meyan şerbeti oruçtaki susuzluğun şiddetini hafifletir. Magnezyum, kalsiyum, mineral tuzları ve potasyum fosfat içerir. İçildiği zaman midede özel bir tabaka oluşturur ve mide yanmasını önler. Mide ve on iki parmak bağırsağında ülsere karşı etkilidir. Bu nedenle mide ülserinin tedavisinde kullanılır. İştah açıcı özelliği vardır, sindirime faydalıdır, balgam söktürür, ateş düşürür, öksürüğü keser, vücuda enerji verir, eklem ağrısına iyi gelir, vücudu serinletir, idrar söktürür ve vücudun toksin maddelerden arındırılmasına yardımcı olur. Karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ses kısıklığına faydalıdır. Bronşit ve akciğer hastalıklarına da faydası vardır. Mide spazmına faydalıdır. Sedef hastalığı , mantar ve kaşıntılarda merhem olarak kullanılır. Bağışıklığı güçlendirir, virüslere karşı antikor gibi davranır. Kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur. Beynin yaşlanmasına engel olmak için savaşır. Müsil etkisi gösterir” ifadelerini kullandı.

Meyan şerbetinin fazla tüketilmesinin insan sağlığına zararlarından da bahseden Mamik, "Çok içilmesi tavsiye edilmez.Vücutta su tutma özelliğinden dolayı sıvı hacmini artırır. Tansiyon yükseltici özelliği olduğundan kalp ve damar hastalığı olanlar meyan şerbetinden uzak durmalıdır. Potasyum kaybına neden olduğu için kalp ritmi bozukluğu olanlar kesinlikle tüketmemelidir.Hamilelik ve emzirme döneminde kesinlikle önerilmez. Kronik böbrek, akut böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlar uzak durmalıdır. Temiz bir ortamda hazırlanması gerekir. Aksi takdirde bulaşıcı hastalıklara neden olabilir. Ayrıca fazla tüketilmemesi gerekir bağlılık yapabilir" diye konuştu.