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16 Temmuz 2018 12:42

Meydanı terk etmediler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz demokrasi meydanında yapılan kutlamalarda protokolden bazı isimler sabaha kadar meydanı terk etmedi.

Meydanı terk etmediler

16 Temmuz 2018 12:42


FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 yılındaki başarısız hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 2. Yıldönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’te de binlerce vatandaşın katılımıyla 15 Temmuz demokrasi meydanında kutlandı. Meydandaki protokol konuşmalarının ardından birçok protokol üyesinin meydandan ayrıldığı görülürken, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve bazı AK Parti üyeleri ise sabaha kadar meydanı terk etmedi.




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