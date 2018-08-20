Mezarlık dönüşü kamyonette tehlikeli yolculuk

Edinilen bilgiye göre, Yetkinşekerci Bulvarı’ndan Çimento kavşağı istikametine seyir halindeki kamyonetin tehlikeli yolcuğunu amatör kameralara yansıdı. Kamyonetin kasasında bir grup kadın ve erkek, ayakta yolculuk etti. Hiç bir güvenlik tedbiri almadan kamyonetin kasasında yolculuk eden grup, yol boyunca korkuluklara tutundu. Çevredeki sürücülerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli şekilde seyreden kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu

Öte yandan, kamyonetin kasasında bulunan vatandaşların mezarlık ziyaretinden döndükleri öğrenildi.