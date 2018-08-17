Mezarlık kavşağı köprüsü bayram öncesinde trafiğe açıldı

Gaziantep’in 13. kavşağı olan ve genişle çalışmaları yürütülen Mezarlık Kavşağı Köprüsü, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı. Bayram öncesi bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltacak olan köprünün son halini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz iddialı bir şehiriz. Bir dönemde 13 kavşak bitiren başka bir belediye yoktur” dedi. Mezarlık Kavşağı Köprüsü genişletme çalışmalarında incelemelerde bulunup, çalışmaların tamamlandığı köprü hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, D-400-İpekyolu’nun hem şehirlerarası hem de kent merkezinde yer alan önemli bir ulaşım koridoru olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 16 yıl önce yola çıktığımızda yol medeniyettir dedik. Gazi şehir, Dünya’nın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Bu nedenle çok ciddi devlet yatırımı aldık. Bizim dönemimizde yapılan 13’üncü kavşağımız olan Mezarlık Kavşağı bitti. Bir dönemde 13 kavşağın yapımını tamamlayan bizim büyüklüğümüzde başka bir belediye yok, ben böyle bir belediye bilmiyorum” diye konuştu.

“Bu işler vizyon ve cesaret ister”

Açıklamalarına devam eden Şahin, “Şehrin trafiğini rahatlatmak ve yolla ilgili sıkıntıları çözmek için önce ulaşım master planı hazırladık ardından acil eylem planını hayata geçirdik, tıkanan yolları açtık. Özellikle D-400 bağlantılarını kuvvetlendirdik. Eğer böyle bir tedbir almasaydık trafik keşmekeş olurdu. Hem şehrin ortasında düzenlemeler yaptık, hem yeni imar yollar ve kavşaklar açtık. Mezarlık kavşağı şehrin kalbi şehrin nabzıdır. 400 bin kişinin Sılah-i Rahim yaptığı ailesini ziyaret ettiği dualar getirdiği bir medeniyetten geliyoruz. Kurban Bayramı’nda mezarlığa ulaşımı kolaylaştırmamız gerekiyordu. Hem karayolları hem de büyükşehir ekipleri can siper hane çalıştı ve kurban bayramı öncesi bu yolu açıyoruz. Bu aksı kullanan vatandaş mağdur olmasın diye Gaziray yolunu asfaltlayarak yaklaşık 4 aydan beri trafik akışını başka alternatif yolla sağladık, bu da vizyon ve cesaret istiyor, ekibin kabiliyetini ve kapasitesini gösteriyor. Mezarlık Kavşağı, büyük bir kavşak olarak yapıldı. Yapılırken de hiçbir vatandaşın yaşam kalitesi bozulmadı, vatandaş memnuniyetinde bir sıkıntı yaşanmadı. Yapım sırasında açılan alternatif yollar sorunları çözdü. Çok kısa sürede bu yolu devreye almamızla birlikte GATEM ve Küçük Sanayi Sitesi’ne giden hattaki sıkışmayı çözmüş olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar dedik, taşın altına elimizi koyduk birlikte başardık, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.