Mezarlık kavşağındaki köprü inşaatında sona yaklaşıldı

Yoğun trafik akışını rahatlatmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Mezarlık Kavşağı’nda (İpekyolu üzerinde) bulunan köprüyü genişleterek İpekyolu’ndaki trafik yoğunluğunu asgariye indirmek istiyor.

Trafiği rahatlatma projesi kapsamında; yeniden inşa edilen alt ve üstyapı çalışmalarında Mezarlık Kavşağı, (D-400/İpekyolu) yolu üzerinde bulunan köprünün genişletme çalışmalarında sona gelindi. Genişletme çalışmaları temmuz ayında tamamlanarak yeni kimliğiyle hizmete girmesi planlanıyor.

Mezarlık Kavşağı Köprüsü’nün her iki taraftan 35’er metre olmak üzere toplam 70 metre genişleyeceğini belirten yetkililer, köprüdeki trafik akışının rahatlayacağını belirttiler.

Sanayi dinamikleri ve canlanan turizm potansiyeli ile hızla büyüyen, insanları kendine çeken bir şehir haline gelmiş olan Gaziantep’te yaşanan bu büyüme beraberinde artan insan sayısı, artan araç sayısı ile yeni ulaşım çözümlerini kaçınılmaz kılıyor. Hem şehirlerarası hem de kent merkezinde yer alan önemli bir ulaşım koridoru olan D-400 İpekyolu’ndaki çalışmalar ise hız kazanmış durumda. Bu kapsamda Karayolları desteği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve projesi hazırlanan Mezarlık Kavşağı bitme aşamasında. Mezarlık Kavaşağı ile bölgede kent içi ulaşım ve İpekyolu ulaşım akşında hacim kapasitesini kaldıracak servis yolu ile kavşak geçişleri hem yayalar hem de araçlar için daha güvenli hale gelmiş olacak.

Artan araç sayısı ile birlikte yetersiz kalan kavşak genişletilerek kapasitesi arttırılacak, sinyal bekleme süreleri azaltılarak trafik daha akıcı hale getirilecek.