Mezarlık köprülü kavşak 10 gün boyunca tek şerit olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Nizip Caddesi ile Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, 13016 nolu sokak arasında kalan bölüm içerisinde yapılacak olan toprak işleri, sanat yapıları, köprü, yol genişletme ve üstyapı inşaatından dolayı köprü 28 Temmuz Cumartesi günün gece 01.00’den itibaren 10 gün süreyle Tüfekçi Yusuf Bulvarı ile Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı arasında kalan Mezarlık Kavşağı üzerindeki trafik akışı kontrollü olarak 1 gidiş 1 geliş olarak sağyanacaktır” denildi.

Bu açıdan, Mezarlık Kavşağı’nda yapılacak olan çalışmalardan dolayı vatandaşların ve araç sürücülerinin mağdur olmaması için yol üzerine yerleştirilecek olan trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları gerektiği açıklandı.