Mezarlıklarda geniş güvenlik tedbiri

Arefe günü nedeniyle Gaziantep Asri Mezarlık, insanların akınına uğrarken, yoğunluk nedeniyle mezarlık içerisinde polis ve zabıta ekipleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındı

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun bir şekilde kabir ziyareti yaptığı Gaziantep’teki Asri Mezarlık’te geniş güvenlik önemleri alındı. Mezarlık içerisinde yaşanabilecek olan olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla polis ve zabıta ekipleri gün boyu görev yaptı. Mezarlıkta görev yapan trafik polisleri, mezarlık içerisindeki araç trafiğini sağlarken, zabıtalar ise gün boyu devriye atarak, yaşanabilecek olumsuz hadiselerinin önüne geçmeye çalıştı. Belediye ekipleri tarafından ise ziyaretçilerin rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini tamamlayabilmesi amacıyla gerekli hizmetler ücretsiz olarak sunuldu. Mezarlık yetkilileri, ziyaretçilerin aradıkları mezarları rahat bir şekilde bulabilmeleri ve Kur’an-ı Kerim okuyacak hocalara ulaşabilmelerine kadar kadar bir çok hizmetin görevli personel ve imamlar tarafından verildiğini kaydetti.

Ayrıca ziyaretçilere çam fidanı dağıtılırken, çeşitli ikramlarda da bulunuldu.