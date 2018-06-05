Mezun olan 147 öğrenci için GKV’de tören

Okul bünyesinde faaliyet gösteren GKV Özel Fen Lisesi, GKV Özel Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Koleji 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezunları için Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde muhteşem bir kep töreni düzenlendi. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında GKV Özel Fen Lisesinden 71 Anadolu Lisesinden 62 Cemil Alevli Kolejinden 14 olmak üzere toplam 147 öğrenci mezun oldu.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde muhteşem bir kep törenine GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy ile mütevelli ve yönetim kurulu üyeleriyle GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan, İsmet Tiryaki ile çok sayıda öğretmen, idareci ve davetliler katıldı. Tören öncesi GKV Özel Liseleri öğrencileri tarafından sahnelenen dans gösterileri ve çeşitli parçaların seslendirildiği mini konser büyük ilgi gördü.

"Okullarımız güçlü akademik kadrosu ve profesyonel eğitim anlayışı Gaziantep’e hizmet vermekte"

GKV Özel Liseleri Müdürü Hakan Anlıaçık başarılı bir eğitim öğretim yılının sonunda 147 öğrencinin mezun olduğu ve mezun olan öğrencilerin Türkiye’nin en prestijli üniversitelerine gitmesini temenni ettiklerini ifade etti. Hakan Anlıaçık yaptığı konuşmada yarım asırdan fazla bir zamandır Türkiye’ye eğitim alanında hizmet veren bir kurum olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kuruluşundan bu yana binlerce gencin yetişmesini sağladığını vurgulayarak, “Okullarımız çok güçlü akademik kadrosu ve profesyonel eğitim anlayışı ile yarım asırdır Gaziantep’e ve ülkemize hizmet vermektedir. 54 yıldır bu kurumu ayakta tutan Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nüket Ersoy’a ve Sayın Celal Ersoy’a, siz değerli velilerimize şahsım ve meslektaşlarım adına teşekkür ederim. Öğrencilerimizin yetiştirilmesi sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar’a, Genel Müdür Yardımcılarımız Sayın Can Hoşcan’a ve Sayın İsmet Tiryaki’ye huzurlarınızda teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Bu gururu bizlerle paylaşmak için aramızda bulunan dostlarımıza, konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emanet olarak aldığımız değerli evlatlarınızı, çağdaş, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, cumhuriyete inancı sonsuz, kendinden emin, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, bilgili, görgülü, yaşamı seven, yaşatmayı görev bilen, sevgi dolu bireyler olarak, siz değerli velilerimize büyük bir mutluluk ve heyecan içerisinde tekrar takdim ediyoruz. Sizlere de böyle güzel evlatlar yetiştirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Anlıaçık’ın konuşmasının ardından bayrak flama devir teslim töreninin yapılırken, Cemil Alevli Koleji IB diploma programından başarı ile mezun olan, dünyanın seçkin üniversitelerine kabul edilen 2018 mezunlarına plaket ve diplomaları verildi. 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı GKV Özel Fen Lisesi 1.si Oya Suran, Anadolu Lisesi 1.si Gülbin Mileni Sağlam, Özel Cemil Alevli Koleji 1.si Nida Kadayıfçı konuşmalarını yaparak yaş kütüğüne günün anısına plaket çaktı. Okulda derece yapan öğrencilere plaket verilmesinin ardından GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki tarafından okul idarecilerine çiçek takdimi gerçekleştirildi.

Yapılan konuşmaların ardından GKV Özel Fen, Anadolu liseleriyle Cemil Alevli Koleji mezunlarına diplomaları verilerek kep atma törenine geçildi. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen kep töreninin ardından sahnede yer alan öğrenciler konuklar tarafından ayakta alkışlanırken Türk bayrakları eşliğinde çeşitli marşlar söylenerek mezuniyet coşkusu yaşandılar. Duygusal anların yaşandığı kep töreni günün anısına çekilen fotoğraflarla son buldu.