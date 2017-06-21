MHP Gaziantep, iftar yemeğinde Nurdağı ilçesinde buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda Nurdağı ilçe teşkilatının düzenlemiş olduğu iftar yemeğinde partililerle bir araya geldi. Nurdağı İlçe teşkilatı tarafından geniş bir katılımla düzenlenen iftar yemeğine MHP Gaziantep İl Başkanı Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, MHP Nurdağı İlçe Başkanı Orhan Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programının hemen ardından MHP Nurdağı İlçe Başkanı Orhan Yılmaz bir konuşma yaparak, yemeğe katılan partililere teşekkür etti. Yılmaz, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftar yemeği programını bundan sonraki yıllarda da devam ettireceklerini, on bir ayın sultanı ramazan ayının çok büyük bir manevi ikliminin olduğunu belirtti.

MHP İl Başkanı Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan ise yaptığı konuşmada, "On bir ayın sultanı Ramazan ayında bir iftar yemeğinde Nurdağında olmaktan MHP Gaziantep İl Teşkilatı olarak mutluluk duyuyorum. Cenabı Allah birliğimizi, dirliğimizi, ağzımızın tadını bozmasın İnşallah. Ramazan sadece aç kalmak, susuz kalmak değildir. Ramazan eline, diline, beline sahip olmaktır. Cenabı Allah inşallah bu Ramazan’ı hayırlarla geçirmeyi bize nasip eder. Her Ramazan’ın arkasından bir bayram olur. Ramazan Bayramı hem ülkemizde hem komşu ülkelerde hem de dünya coğrafyası üzerinde acı çeken, esir olan tüm Türklere bayram olur, inşallah" diye konuştu.