MHP Gaziantep İl Başkanı Çelik’ten 15 Temmuz açıklaması

MHP Gaziantep İl Başkanı Çelik mesajında, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü. İki yıl önce Şanlı Türk ordusunun namını taşıyan fakat vatan, bayrak gibi mefhumlardan nasibini almayanlar, bu ülkenin ekmeğini yerken, FETÖ denilen hainden aldığı emirle Yüce Türk Milletine silah doğrultanlar, Türk’ün şanlı tarihine kara bir sayfa açtılar. 15 Temmuz Türk Milleti’nin diriliş hareketiydi. 15 Temmuz dünyaya vatan söz konusu olduğunda bu can bu tende ne gerek sözünün Türk Milletinin haykırışıydı. İki yıl önce yücelerin en yücesi şehitlik mertebesine yürüyen 249 şehidimizi unutmadık. İki yıl önce gazilik mertebesinde Türk Milletine selam duran 2193 gazimizi unutmadık. Ayrıca Pensilvanya beslemesi hain yürekleri de unutmadık. Bugün 15 Temmuz’un yıl dönümü. Vatanın birliği adına daha da güçlü, daha da bilinçliyiz. Bugün iftiharla hayrkırıyoruz. Milletçe ülkümüz KızılElma diyor, Anadolu’dan yükselen Türk’ün gür sesini dün El-Bab’a, Afrine’e, Cerablus’a, bugün de Münbiç’e duyuruyoruz. Şükürler olsun, vatanımız var olsun" ifadelerine yer verdi.