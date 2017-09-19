Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 12:53

MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Yrd.

MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan:

19 Eylül 2017 12:53

Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, kazaların sık sık yaşandığı Nizip Yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Geçtiğimiz günlerde yine meydana gelen feci kaza ile 3 kişinin hayata gözlerini yumduğu Nizip Yolu’nda gerekli çalışmaların yapılamaması tepki çekmeye başladı. En sert tepki ise, MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan’dan geldi. İl Başkanı Taşdoğan, “ Gaziantep-Nizip arasındaki yol ölüm dağıtmaya devam ediyor. 47 km’lik yolun bir çaresine bakamıyorlar. Yıllardır insanlar burada canlarından oluyor. Ama nedense hiçbir yetkili çıkıpta bir açıklama ya da bir proje sunmuyor. Bu yolun yapımı için ne zaman harekete geçilecektir. Otoyollardaki 120 hız sınırı da bu yolun sık kullanılmasına en büyük sebeptir. Kimse kusura bakmasın ateş ocağınıza düşmedikçe bu acıyı anlamazsınız. Bu yol ne canlar aldı, ne ocaklar yıktı. Ama hala yapılamadı. Bağırarak duyurduğunuz duble yol projenizin başladığını bir görebilirsek memnun olacağız. Aksi takdirde bu Nizip Yolu daha çok can almaya devam edecektir. Bu durumun ortadan kalkması için hemen Nizip yolunun yapımına başlanmalıdır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç