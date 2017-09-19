Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, kazaların sık sık yaşandığı Nizip Yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yine meydana gelen feci kaza ile 3 kişinin hayata gözlerini yumduğu Nizip Yolu’nda gerekli çalışmaların yapılamaması tepki çekmeye başladı. En sert tepki ise, MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan’dan geldi. İl Başkanı Taşdoğan, “ Gaziantep-Nizip arasındaki yol ölüm dağıtmaya devam ediyor. 47 km’lik yolun bir çaresine bakamıyorlar. Yıllardır insanlar burada canlarından oluyor. Ama nedense hiçbir yetkili çıkıpta bir açıklama ya da bir proje sunmuyor. Bu yolun yapımı için ne zaman harekete geçilecektir. Otoyollardaki 120 hız sınırı da bu yolun sık kullanılmasına en büyük sebeptir. Kimse kusura bakmasın ateş ocağınıza düşmedikçe bu acıyı anlamazsınız. Bu yol ne canlar aldı, ne ocaklar yıktı. Ama hala yapılamadı. Bağırarak duyurduğunuz duble yol projenizin başladığını bir görebilirsek memnun olacağız. Aksi takdirde bu Nizip Yolu daha çok can almaya devam edecektir. Bu durumun ortadan kalkması için hemen Nizip yolunun yapımına başlanmalıdır” diye konuştu.