MHP Gaziantep İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Kilis İl Binasının açılışının ardından Gaziantep'e gelerek MHP İl Başkanlığı'nın düzenlediği divan toplantısına başkanlık etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Kilis İl Başkanlığı'nın yeni il binasına taşınması nedeniyle yeni il binasının açılış törenine katıldı. Tören'in ardından Gaziantep'e gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Oğuzeli ziyaretini gerçekleştirerek, MHP Gaziantep İl Başkanlığı Divan Toplantısı'na katıldı. Divan toplantısına başkanlık eden MHP'li Edip Semih Yalçın, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimin çalışma takvimini de başlattı.

“İktira yürüyüşümüz yerelden başlayacak”

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Yalçın, ”Bizim politikalarımızdan bir endişemiz yok. Politikalarımız belli Türk millet ve devlet hayatının mutlu ve mürebbet olmasıdır. 15 Temmuz sonrasında yürüttüğümüz siyaset kamuoyu tarafından benimsenmiş, takdir edilmiş ve beğenilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu bu yüksek siyaseti, bu akıllı siyaseti devam ettirmeye ve sonuç almaya gayret edeceğiz. Bizim politikalarımızdan bir endişemiz yok. Politikalarımız belli Türk millet ve devlet hayatının mutlu ve mürebbet olmasıdır. Milletimiz Milliyetçi Hareket Partisinin Türk siyasetinin ortasında olması gerektiğine inanıyor. Bizim iktidara yürüyüşümüz yerelden başlayacak. Belediyelerimiz üzerinden halka ulaşıp onların hayatına dokunup inşallah en yakın zaman dilimi içerisinde Türkiye'yi de yönetmeye başlayalım. Biz bu anlamda siyasetimiz geliştiriyoruz ve yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Sizin gibi değerli dava arkadaşlarımızla halka ulaşmanın yollarını arıyoruz. Çok ciddi anlamda belediye sayımızı ve oy oranımızı arttıracağız. Yerelde kazandığımız başarı bizleri 2023'e taşıyacak” dedi.

“Yerel politikamız üretken belediyecilik”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın ardından konuşan MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik ise çalışmalar yaptıklarını fakat temponun divanda belirlenen takvimle artacağını ifade etti. Devir aldığı bayrağı hep ileriye taşımak hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen İl Başkanı Çelik, “Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin de ifadeleriyle MHP Türkiye'nin birçok belediyesine taliptir. Bizde bu hedef doğrultusunda üzerimize düşenin fazlasını yapmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.Gaziantep'te de belediyelerin tamamına talibiz.Yerel bir politika belirledik ve bu politikamızın adı ‘Üretken Belediyecilik'tir. Bu politika doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah bunu başaracağız. Her şehirde olduğu gibi Gaziantep'te de güçlü bir şekilde teşkilat çalışması gerçekleştiriyoruz. MHP'ye ve Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'ye sevgi ve ilgi her geçen gün daha da artıyor. Bu artışa emek veren, gece gündüz demeden bizlerle çalışan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. MHP Gaziantep'te daha güçlü olamaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen MHP Gaziantep İl Başkanlığı Divan Toplantısı'na MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, MHP Gaziantep Milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı İsa Alper Açıkbaş, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve çok sayıda yönetici katıldı.