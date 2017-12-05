MHP Gaziantep’te diyabetli çocuklarla buluştu

Doç. Dr. Muhittin Tasdoğan, Engelsiz Yaşam sorumlusu MHP İl Başkan Yardımcısı Meral Özdemir tarafından düzenlenen programda diyabetli çocuklarla buluştu.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Gaziantep Diyabet ve Yaşam Derneği Başkanı Hülya Oktav, diyabetli çocukların sorunlarını dile getirerek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Tasdoğan, diyabetli çocuklarımız, aileleri ve öğretmenleri ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel diyabetli çocukların sorunlarını dinledikten sonra yaptığı konuşmada, “Diyabet uzun yaşam hastalığı diye tabir edilir. Ben size Diyabet sağlıklı uzun bir yaşam vaat ediyorum. hayat size eğer konulan tanının gereklerini yerine getirirseniz. Ne kadar sağlıklı beslenirseniz kan şekeriniz o kadar düzgün olur. Günlük bedensel aktivitelerinizi aksatmadan yaparsanız obezite ihtimaliniz de azalır. Diyabet anlamında daha az risk yaşarsınız. Dernek başkanımız Hülya Hanım Türkiye’de ki diyabetli sayısı hakkında bilgi verdi. Türkiye’de yaklaşık 18 bin çocuğumuz diyabet hastası. Bu rakam azımsanamayacak bir rakam. Ben tıp doktoruyum. ‘Diyabet tanısı aldım’ sözü son zamanlarda çok sık duyduğum bir söylem. Diyabet tanısı almak ve Diyabet hastası olmak arasında fark var. Eğer bu tanıyı aldığımızda gereklerini yerine getirirseniz diyabet tanısı almış olursunuz, gereklerini yerine getirmeziseniz diyabet hastası olursunuz. Sağlık Bakanlığı 2010’dan beri bir kampanya yürütüyor. Okullarda daha sağlıklı bir gelecek için velileri öğrencileri öğretmenleri bilgilendiriyor. Sizin diyabetiniz ve diğer çocuklarında obezitesini önlemek amacıyla okul kantinlerine bir diplin getirilmesi hedefleniyor ve enerjisi yüksek şekerli, asitli gıdalardan ziyade daha sağlıklı gıdalar tüketilmesini amaçlıyor. Bugün burada sizlerle buluşmak benim için mutluluk verici. Bu programda emeği geçenlere, İl Başkanımıza, Meral ve Hülya hanıma çok teşekkür ediyorum. Diyabetli çocuklarımızın yaşadığı sorunlarla ilgilenmek ve çözüm aramak bizim görevimiz elimizden geleni bu konuda yapmaya çalışacağız yapacağız inşallah” dedi.

Demirel daha sonra MHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen Kadınlarla istişare toplantısına katılarak, MHP Gaziantep İl ve İlçe teşkilatlarının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel daha sonra Gaziantep Balıklı Parkı’nda Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanlığı tarafından açılan fotoğraf sergisini gezdi.