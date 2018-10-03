MHP İl Başkanı Çelik il başkan yardımcılarını ödüllendirdi

MHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda yapılan programlara düzenli katılım ve çalışmalarda bulunan İl başkan yardımcılarına İl Başkanı Muzaffer Çelik plaket vererek teşekkür etti. İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle plaketleri veren İl Başkanı Çelik, başarının her zaman küçükte olsa ödüllendirilmesinden yana olduğunu ifade etti.

“MHP'ye ilgi her geçen gün artıyor”

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Çelik, “İl Başkanı olduğum günden bu yana sürekli birlikte olduğumuz ve birçok projeyi birlikte yürütmeye devam ettiğimiz arkadaşlarımızın teşkilatımıza olan bağlılıkları bizleri de fazlası ile memnun etmektedir. Her İl'de olduğu gibi Gaziantep'te de güçlü bir şekilde teşkilat çalışması gerçekleştiriyoruz. MHP'ye ve Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'ye sevgi ve ilgi her geçen gün daha da artıyor. Bu artışa emek veren, gece gündüz demeden bizlerle çalışan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. MHP Gaziantep'te daha güçlü olamaya devam edecek” diye konuştu.