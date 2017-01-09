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09 Ocak 2017 15:09

MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

09 Ocak 2017 15:09

Gaziantep (İHA)Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Gaziantep İl Başkanı Uzman Doktor Ali Muhittin Taşdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Taşdoğan, Gazetecilerin, halk adına kutsal bir görev üstlendiklerini ve bu görevi icra ederken de çok kez zorluklarla karşılaştıklarını söyledi. Gazetecilerin fedakarca işlerini yaptığını belirten Taşdoğan, “Şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğu hepimizin malumudur. Vatandaşlarımız adına gözlemleyip yaşananları kamuoyuna taşıyan, bunu yaparken de bazen ailesinden bile fedakarlıkta bulunarak kutsal bir görevi yerine getiren toplumun sesi olan Basın mensuplarımız, mesleklerinin gereğini yerine getirmek için yeri geldiğinde canlarını ortaya koyarak görev yapmaktadırlar. Özgür ve tarafsız bir basının varlığı şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan biridir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



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