MHP İl Başkanından 12 Eylül mesajı

yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Çelik, ”Bugün 12 Eylül 1980 darbesinin, Eylül'ü Kara Eylül yapan, Türkiye'nin üzerine kara bir bulut gibi çöken o melun günün 38. Yıldönümü” ifadelerini kullandı.

Türk Milletinin özgürlüğüne milletin kurucusu olduğu kurumlarla pranga vurulmak istendiğini belirten Çelik, “Bu kara günün yıldönümünde, Millet adına özgürce konuşabilmek Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim için bir kıvanç ve gurur meselesidir. 12 Eylül Türkiye'nin geleceği ve ilerlemesine kurulmuş hain bir tuzaktır. O gün milletin körpecik evlatları kızıl ve kara emperyalizmin oyunlarına kurban edilmek istenmiştir. Bu hain tuzak sonucunda bir gece uykusundan uyandırılarak ABD'nin çocukları tarafından şehit edilmiş Gaziantep'li şehidimiz Ahmet Kerse'nin şu sözleri bizim 12 Eylül'e bakışımızın özetidir” ifadelerine yer verdi.

Çelik mesajının devamında, “Biz her türlü emperyalizmin ülkemiz üzerindeki oyunlarını bozmak, ülkemizi bütün dış güçlerin uzantılarından korumak isteyen o kutlu yolculardan olma yolunda ilerleyeceğiz. 12 Eylül, Milletimizin özgürlüğüne vurulmak istenen ne ilk ne de son darbedir. O gün ABD'nin çocukları kazanmış olduklarını düşünseler de, Liderimiz Devlet Bahçeli'nin o veciz ifadesiyle belirttiği gibi 15 Temmuz'da gayri meşru çocukları kaybetmiş, Millet kendi eli, canı ve malıyla kazandığı özgürlüğünü korumuştur. Milliyetçi Hareket Mensupları olarak bizler de milletimizin açtığı yolda, bu vatanda yeşeren özgürlük, barış, hoşgörü gibi tüm insani değerleri koruma ve geliştirme yolunda el birliğiyle ve var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.