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06 Eylül 2018 12:42

MHP İl Başkanından kağıt zammı açıklaması

MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik son dönemde gündeme gelen kağıt zammı ile ilgili basın açıklaması yaptı.

MHP İl Başkanından kağıt zammı açıklaması

06 Eylül 2018 12:42


Kağıda gelen zamlarla birlikte bir çok ilde yayın yapan yerel gazetelerin bir kısmı sayfa sayısını azaltırken, bir kısmı da renkli baskı yerine siyah beyaz baskıya geçmişti.


Bu konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyen MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, toplantıdan önce Oğuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere ve Karkamış ilçesinde Fırat Nehri’nde boğularak hayatlarını kaybeden Özpolat kardeşlere rahmet diledi.


Çelik kağıt zammı ile ilgili, ekonomik tedbirler noktasında basın yayın kuruluşlarının gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Çelik, ”Basını yayın kuruluşlarının üretim girdileri olan kağıt mürekkep kalıp girdilerindeki maliyet artışları zaten çok zor şartlar altında çalışan basın mensuplarımızı ve yayın kuruluşlarını oldukça doğrulamaktadır. Renk çalışmalarını siyah beyaza dönmek zorunda kalan sayfa sayısını azaltmak zorunda kalan kurumlarımızın olduğu dikkat çekmektedir. Ekonomik tedbirler noktasında basın yayın sektörünün de mutlaka göz ardı edilmemesi gerektiğini de düşünmemekteyiz. Bu konuda ne üzerimize ne düşerse gereğini yapmak isteriz. Her daim sesimiz olan ve şehrimizin hizmetinde olan basın kuruluşlarına bizlerde bu zor günlerinde destek olmak isteriz” diye konuştu.




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