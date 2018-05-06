MHP Milletvekili Aday Adayı Akgül’den gençlere çağrı

Çocukluğundan beri Ülkücü teşkilatının her kademesinde görev yapan eğitimci MHP Gaziantep milletvekilliği aday adayı Mehmet Fatih Akgül, gençlere seslenerek, oylarını geleceklerini çalmaya meyilli unsurlardan uzak tutmasını, oylarını geleceklerini inşa etmeye çalışanlardan yana kullanmalarını istedi.

“Ülkücü sevdayla büyüdük”

Küçüklükten bu güne ülkücü sevdayla büyüdüklerini belirten, “Gaziantep’te doğdum büyüdük. Sokaklarında oyunlar oynadık. Gençliğimiz tutkularımız bu şehirde geçti. Biz bu şehirde Milliyetçi Hareket Partisiyle Ülkü Ocaklarıyla tanıştık. Bu yaşa kadar hep bu sevdayla büyüdük. Bugünde Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda bizim gibi ülkenin sorunlarını anlayan, bu sorunlara çözümler getirebilecek, genç enerjik manevi olarak hazır parlamentoda inandıkları değerleri temsil etmeleri gerektiğini düşündük. Bu amaçla da Gaziantep’te 25 yıldır hizmet ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisinin Ülkücü Hareketin aday adaylığına soyunduk” dedi.

“Toplumun geleceği eğitilmiş bireyler”

Toplumun geleceğinin iyi eğitilmiş bireyler olduğunun altını çizen Akgül, “Bir insan bir topluma faydalı olmak istiyorsa yapacağı işlerin başında gerçekten iyi eğitilmiş bireyler yetiştirmek gelir. Gazişehir pek çok alanda atılımcı ve ileriye dönük kararlar alan bir halka sahiptir. Bizim bir eğitimci olarak Gaziantep’te yapacağımız şeylerden bir tanesi de çocuklarımızın öğrenim düzeylerinin hak ettiği seviyede olmasını sağlamak. Bu zor bir şey değil, yapılacak şeyler belli, metotlar belli, araçlar belli sadece bunları pratiğe döküp doğru insanlarla doğru adımlar atmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Gaziantep’i eğitim noktasında hak ettiği yerde germek için mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Halkımız bizim sahada olmamızı istiyor”

Halkın kendilerinin sahada olmasını istediğinin altını çizen Akgül, “Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu günden beri bu millete mal olmuş bir harekettir. Bir siyasi partinin ötesinde bir dünya görüşünün 7 bin yıllık Türk devlet geleneğinin devamı niteliğinde olma özelliğini taşır. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra milletimiz birçok teferruatı bir köşeye bırakmış ve birlikte hareket etme yetisini tekrar üst seviyeye çıkartmıştır. Cumhur ittifakı bu refleksin bir sonucudur. Cumhur ittifakını millet istemiştir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanımızın ortak kararları doğrultusunda inşallah milletimiz de bu birlikteliği parlamento seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en üst düzeyde destekleyerek gösterecektir. Halkımız bizlerin sahada olmasını, onların sorunlarına cevap vermemizi dertlerini doğru yerlere ulaştırmamızı ve hassasiyetlerimizi taşıyarak doğru yerlere yönlendirmemizi parlamentoda temsil etmemizi bekliyor. 24 Haziranda Gazi şehrimiz Cumhur ittifakını ve özelde de Milli Hareket Partisini hakkettiği yere getireceğine inanıyoruz. Dolayısıyla aziz Türk milleti kendisini seveni ve kendisi için her türlü fedekarlığı yapmaya hazır olanı asla yarı yolda bırakmaz. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur ittifakı içerisinde halkını geleceğe taşımaya taliptir” ifadelerini kullandı.

“Muharrem ince ses tonuyla milleti dövüyor”

Muharrem İnce’nin ses tonunu eleştiren Akgül, “Halkımız insanların bakışları ve ses tonundan kendisine karşı ne hissettiğini anlar. Muharrem İnce’de ses tonuyla milleti dövüyor. Millet böyle birisini çok takdir etmez diye değerlendiriyorum” ifadelerine yer verdi.

“Lütfen oyunuzu sizin geleceğinizi inşa etmeye çalışanlardan yana kullanın”

Geçlere oy kullanma çağrısında bulunan kgün, “Buradan gençlere sesleniyorum, gençler Gaziantepli hemşehrilerim gelecek sizin. Bizim geleceğe dair maddi manevi bir hesabımız yok. Bizim geleceğe dair nefsi bir beklentimiz yok. Teşkilatımızı içerisinde yer alan hiç kimsenin yok. Bizler inandığı değerlere bu değerler Türk milletini var edenlerdir. Hizmet için yaşayan bireyleriz. Biz gençlerimizin önünü açmak ve geleceğe taşımak için bu göreve talibiz. Yeni oy kullanan gençlerimize sesleniyorum, oy Türkiye cumhuriyetinin en önemli vatandaşlık görevidir. Lütfen oyunuzu sizin geleceğinizi çalmaya meyilli unsurlardan uzak tutun. Lütfen oyunuzu sizin geleceğinizi inşa etmeye çalışanlardan yana kullanın” diye konuştu.