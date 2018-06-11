MHP milletvekili adaylarından GTB’ye ziyaret

24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri öncesi siyasi parti temsilcilerinin GTB’ye yönelik ziyaretleri sürüyor.

MHP Gaziantep milletvekili adayları Sermet Atay, Meral Özdemir, Serdar Önel, Hüseyin Kurt ve MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik ile parti il teşkilatı yöneticilerinde oluşan heyet GTB’yi ziyaret etti. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyeleri tarafından karşılanan MHP heyetine, GTB’nin süren ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verildi. MHP heyetini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Tiryakioğlu, halk iradesinin sandıkta bir kez daha tecelli edeceği seçimlerin tek kazananının Türkiye olması yönündeki dileğini sözlerine ekledi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise MHP heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, seçim çalışmalarında başarılar diledi. MHP Milletvekili adayı Sermet Atay ve İl Başkanı Muzaffer Çelik’de yaptıkları konuşmalarda, Cumhur ittifakı hakkında bilgiler vererek, Gaziantep genelinde yürüttükleri seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Nebi Koca, Fatih Çakır, Mustafa Kara, Meclis Üyesi Ali Yılmaz ve Genel Sekreter Özgür Bayram da yer aldı.