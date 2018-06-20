MHP Milletvekili adaylarından GTB’ye ziyaret

MHP Milletvekili adayları hububat ve bakliyat satış salonlarında GTB üyeleriyle bir araya geldi.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimleri öncesi siyasi partilerin GTB üyelerine yönelik ziyaretleri sürüyor. MHP milletvekili adayları Muhittin Taşdoğan, Meral Özdemir, Serdar Çelik, Seyit Çapan, Berat Geyik, MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik ile parti il ve ilçe teşkilatı temsilcilerinden oluşan heyet, GTB hububat ve bakliyat satış salonlarında üretici ve tacirlerle bir araya geldi.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyeleri tarafından karşılanan MHP heyeti, tarım sektörüne yönelik parti programları hakkında açıklamalarda bulundular.

MHP milletvekili adayları ve temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

GTB’nin devam eden ve tamamlanan projeleri hakkında da bilgiler aktaran Tiryakioğlu, Et Borsası, Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk, Antepfıstığı Pilot İşleme Tesisi ve Hububat Emtia Merkezi gibi global ölçekli yatırımları en kısa zamanda ekonomiye kazandırmak istediklerini ifade etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, yaklaşan seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükûnet içerisinde yapılması dileğinde bulundu.

Akıncı, “Hepimizin öncelikli temel gayesi ülkemiz ve milletimiz Bu nedenle sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun, kazananın Türkiye ve milletimiz olmasını diliyoruz. Bu çerçevede yaklaşık iki aydır yoğun bir şekilde seçim çalışmaları yürüten tüm vekil adaylarımıza muvaffakiyetler temenni ediyorum” diye konuştu.

GTB’ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden MHP milletvekili adayı Muhittin Taşdoğan’da, tarım ve hayvancılık sektörünün geliştirilmesine yönelik izleyecekleri yol haritası hakkında bilgiler verdi.